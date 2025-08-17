León enfrenta 21 incendios activos pendiente de fuertes vientos y posibles reproducciones

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Los 21 incendios forestales activos en la provincia de León, siete de nivel 2 y cuatro de nivel 1, evolucionan de manera irregular, en todos los casos muy pendientes de posibles reproducciones, y preocupan especialmente los fuegos pasados de Ourense y Asturias, la entrada en Picos de Europa, el paso a Palencia y el avance en la zona interior del fuego de La Cabrera.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado en un audio remitido a los medios tras la reunión del Cecopi que se ha acordado la evacuación de la localidad de Castropetre (8 vecinos) en el incendio de Gestoso, que pasó de Ourense y que tiene un frente muy activo dirección León.

También se ha decidido confinar Molina Ferrera (200 habitantes) por el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera, en el que hay 12 localidades evacuadas, con 681 vecinos fuera de sus casas, y del que preocupa el frente que camina dirección la Maragatería puse el frente de Yeres presenta mejor situación.

Mientras, se va a permitir que los vecinos de Portilla de la Reina (50) vuelvan a sus casa, pues el fuego de Barniedo de la Reina, a las puertas de Picos de Europa, está en fase de estabilización en el 50 % de su perímetro, pero se teme que los vientos puedan complicar el fuego que avanza hacia Posada de Valdeón.

Además, este es uno de los fuegos que ha pasado a Palencia, y en el operativo se van a incorporar dos aviones cisterna Canadair del Gobierno italiano que llegaron este sábado a Matacán, para frenar el avance hacia Valdeón, ha indicado el delegado territorial.

También entró ayer en Palencia el incendio de Canalejas, en el término municipal de Almanza, en el qeu se trabaja para que no se extiendan los flancos tanto de derecho y izquierdo, así como cola, y los esfuerzos se concentran en que no avance hacia Guardo, en Palencia.

Mucho riesgo de reproducciones

En cuanto al resto de fuegos activos, el de Fasgar todavía tiene llama en dirección Salientes pero lo que preocupa es su avance en dirección Fasgar, y se trabaja para garantizar la seguridad de la población; mientras, el fuego de Anllares del Sil camina dirección Asturias, aunque se encuentra mejor, pero hay riesgo de reproducciones.

El de Paradiña también está pendiente de posibles reproducciones, pero la situación ha mejorado y tiende hacia la estabilización, y preocupa el fuego de Caín de Valdeón, llegado de Asturias, aunque la localidad no corre riesgo, pero habrá que ver cómo sopla el viento.

Estabilizado se encuentra ya el de Molezuelas de la Carballeda, que nació en Zamora, se pasó a León y el que han muerto dos personas, si bien el delegado ha admitido que cabe la posibilidad de reproducciones ante la previsión de fuertes vientos por la mañana y a primera hora de la tarde.

Finalmente, el fuego de Orallo (Villablino) se encuentra mejor, y se traba en la liquidación del perímetro; y también tiene buena evolución el fuego de La Uña, en el que se trabaja para la estabilización.

1.500 desalojados

En estos momentos, y con los últimos datos actualizados, son 30 las localidades desalojadas en León, con 1.570 vecinos evacuados, y hay otras tres poblaciones confinadas, con unas 70 personas.