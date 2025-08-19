El leonés al que su ex mujer intentó envenenar sufre ahora un ataque en la cara con ácido

Un hombre cuya exesposa fue condenada a doce años de prisión por intentar envenenarlo con raticida, recibió en las últimas horas un ataque con ácido que le ha dejado heridas de cierta consideración, por las que tuvo que ser atendido de urgencia.

La Policía investiga si se trata de la misma persona en los dos casos, a la vista de la convulsa relación que mantuvieron. La condenada había convencido a su hijo para que hiciera que su padre ingiriese una chocolatina que previamente había sido tratada con talio, un potente veneno que no acabó con su vida pero le dejó graves secuelas.

Prácticamente ciego por aquelllos hechos, el hombre solamente ha podido constatar en este último caso que la atacante era mujer y que iba encapuchada.

Los hechos recientes ocurrieron en la noche del viernes. El herido caminaba por la calle, en un cruce con una carretera, cuando repentinamente fue asaltado por una mujer encapuchada que le provocó heridas en el lado derecho del cuerpo y en plena cara.

La atacante echó a correr en dirección a un coche, con el que huyó aunque no se ha podido constatar el número de matrícula del vehículo. El asunto está bajo investigación policial.

Ya en 2020 la víctima sufrió los daños de la ira de su exesposa, según consta en sentencia recurrida. Éll disponía de la custodia de los hijos tras el final de la relación sentimental que habían mantenido. En un momento dado del verano de aquel año, la procesada, con el fin de acabar con la vida del padre de sus hijos, aplicó raticida a una barra de chocolate Milka que entregó a su hijo pequeño. Le dijo que él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara. El niño así lo hizo, siguiendo las instrucciones de su madre.

El damnificado sjufrió una grave indisposición. Salió de la UCI y volvió a ingresar tres veces más, circunstancia que obligó a la intervención de los forenses del Instituto de Medicina Legal de León y Zamora, que determinaron que la cantidad de veneno que había ingerido la víctima podría haber sido mortal perfectamente. De acuerdo a los informes de los médicos, ha perdido la visión y es muy probable que no vuelva a caminar. Tardó en recibir el alta 705 días.