Montserrat y Triana sopesan solicitar el cambio a una prisión de Madrid, ya la cuarta

Montserrat, González y Triana Martínez, las dos principales implicadas en el asesinato Isabel Carrasco en mayo de 2014, sopesan la posibilidad de solicitar un cambio de prisión y trasladarse a Madrid, a la vista de la nula efectividad de sus últimas medidas encaminadas a solicitar la concesión de beneficios penitenciarios en Villabona (Asturias). La madre se encuentra a punto de alcanzar el 50 % de la condena, de 22 años de prisión, y la hija ya ha superado ese límite. Tiene una pena d 20 años. Ninguna de las dos ha dispuesto de permiso alguno por el momento.

La prisión asturiana es la tercera en la que se encuentran recluidas las dos autoras de la muerte a tiros de Isabel Carrasco, el pasado 12 de mayo de 2014, en uno de los puentes sobre el Bernesga de la capital.

Ingresadas inicialmente en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, su nula adaptación a la vida carcelaria provocó la aplicación de una decena de expedientes, fundamentalmente basados en cuestiones de disciplina y quebrantamiento de las normas penitenciarias.

Por ese motivo, se decretó su traslado a Villanubla, el Centro Penitenciario de Valladolid. Fue en junio de 2016. Allí las expectativas que se habían creado no se cumplieron en absoluto, y la adaptación a las condiciones de su nuevo modus vivendi se mantuvieron en las mismas conductas: enfrentamientos con el personal, poca empatía con el resto de personal recluso y reiteración de incidentes disciplinarios fueron la constante en la prisión castellana.

CRITERIOS CONTRAPUESTOS

Dos años después, en octubre de 2018, se decretó su traslado a la prisión de Asturias, por idénticos motivos que en los anteriores cambios. Según el nuevo abogado contratado por las condenadas, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Asturias sí ha mostrado un criterio favorable de la concesión de los permisos, pero la jueza de vigilancia penitenciaria los ha rechazado de forma sistemática, alegando que no es procedente facilitarles esa dispensa.

Ni siquiera la redacción de una carta de público arrepentimiento en la que mostraban su pesar y expresaban su nueva filosofía —de acuerdo a la cual la violencia no cabe en ningún tipo de comportamiento-, ha servido para cambiar la tónica de las decisiones judiciales referentes a las dos condenadas, que ahora de puertas para adentro insisten en la existencia de una mano negra de carácter político que presiona en contra de la concesión de los permisos o de los beneficios penitenciarios que solicitan.

Las penas se extinguen el 12 de mayo de 2036 para Montserrat y del 2034 para Triana.