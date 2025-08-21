Un juez rechaza que el seguro pueda investigar a un conductor leonés muerto en accidente de tráfico

El Juzgado de Instrucción número 5 de los de León ha desestimado la pretensión de una compañía aseguradora de alcance nacional que solicitaba establecer la responsabilidad penal de un leonés fallecido en un accidente de tráfico en octubre del año pasado. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la compañía contra la decisión judicial, por entender que desde el momento de su fallecimiento, no existe causa alguna que se pueda emprender contra esta persona.

En el recurso la compañía entiende que está legitimada para considerar que en su condición de aseguradora del vehículo que sufrió el siniestro, el archivo es prematuro y habría que practicarse ciertas diligencias para el esclarecimiento, lo que fue desestimado por auto de enero de 2025en el que se señala que, habiéndose producido el fallecimiento del conductor, así como del ocupante, «aun cuando pudieran haber existido indicios de delito», lo cierto es que el presunto autor está muerto, «por lo tanto, nula responsabilidad penal procede, y en su virtud, nula instrucción cabe, sin perjuicio de las acciones civiles que en su caso se puedan determinar ante la jurisdicción correspondiente».

NO A LA AUTOPSIA

Por ello «no cabe, como se interesa, que se dé traslado del informe de autopsia a la Guardia Civil para que se remita el correspondiente informe técnico».

Lo justifica la sala bajo el argumento de que «cuando la entidad aseguradora tenga concertado un contrato de seguro con el perjudicado por el delito y satisfaga cantidades en virtud de tal contrato, sí puede reclamar frente al responsable penal en el seno del proceso penal que se siga contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la posición del perjudicado».

FACULTADES REDUCIDAS

La diatriba se sustenta en la teoría de la compañía aseguradora, según la cual el conductor del vehículo siniestrado lo hacía con las facultades perturbadas por la ingesta de sustancias que disminuían sus capacidades, cuestión que justifica que perdiera el control del automóvil y se estrellase. También murió a causa del impacto una de las personas que viajaban a bordo de este vehículo.

El juzgado dictó auto en el que se acordaba el archivo, por extinción de la responsabilidad criminal por fallecimiento del conductor en relación con un supuesto delito contra la seguridad vial. La resolución fue objeto de recurso de reforma que fue desestimado.

Los delitos contra la seguridad vial, también conocidos como delitos contra la seguridad del tráfico, son aquellos en los que la conducta punible se comete en la mayoría de los casos durante la conducción de vehículos de motor o ciclomotores, y en los que se crea un peligro para la seguridad vial y/o para la integridad física de los usuarios de la vía, de acuerdo al texto de la legislación vigente referente a este apartado.