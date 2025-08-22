Investigado un hombre por el incendio forestal en Valduvieco

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en coordinación con los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han investigado a un hombre de 57 años, vecino de Valduvieco (León), como supuesto autor de un incendio forestal originado el pasado 16 de agosto en su localidad, en el término municipal de Gradefes.

La Subdelegación del Gobierno ha informado este viernes de que, según las investigaciones, el incendio comenzó al realizar labores agrícolas con una cosechadora en una finca particular a menos de 400 metros de una masa forestal, en época de peligro alto de incendios forestales, sin tener los medios suficientes y obligatorios en caso de algún conato de incendio.

El incendio se desató el pasado día 16, quedó sofocado al día siguiente y afectó a dos hectáreas de monte bajo y cultivo. Participaron en su extinción agentes medioambientales con dos autobombas.

El Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil instruye las diligencias que, junto al investigado, serán puestas a disposición del Juzgado de guardia y la Fiscalía de Medio Ambiente de León.