EEUU avala una técnica quirúrgica mínimamente invasiva de un leonés para la enfermedad de Dupuytren

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La enfermedad de Dupuytren, también conocida como contractura de Dupuytren, es un trastorno que afecta a la fascia palmar superficial de la mano y que hace que, de forma progresiva, se vayan retrayendo la fascia palmar y la piel provocando una flexión progresiva y permanente de los dedos hacia la palma. El leonés Manuel Villanueva, cirujano ortopédico y director médico de Avanfi, junto al doctor Álvaro Iborra, son pioneros en el desarrollo de la cirugía ecoguiada a nivel mundial, ahora avalada por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos.

El equipo de Avanfi fue pionero en la descripción de esta forma de cirugía de la que muchísimos pacientes se han beneficiado sin los riesgos o complicaciones de las cirugías abiertas, ya que la intervención consiste en operar esta enfermedad en consulta, con anestesia local, sin entrar en quirófano, sin isquemia, sin abrir la piel y sin puntos.

La cirugía abierta de la enfermedad de Dupuytren suele consistir en la fasciectomía selectiva o limitada o la fasciectomía completa, una intervención quirúrgica muy agresiva para la cual el cirujano realiza una incisión de toda la palma de la mano y la parte afectada de los dedos.

Se hace con isquemia, exige abrir la piel, dar puntos, disecar los nervios y los vasos sanguíneos, aumentando el daño de los mismos en la literatura científica. Puede ser necesario, cuando el dedo está muy retraído, hacer técnicas de cirugía plástica con injertos de piel para aumentar la longitud de la piel y que no se rompa al extender el dedo.

Frente a ello, la cirugía ecoguiada es, actualmente, la cirugía más avanzada y menos invasiva para resolver la enfermedad de Dupuytren. Esta técnica consiste en cortar las bridas que retraen los dedos, realizando una incisión milimétrica, la misma que para una infiltración convencional, utilizando simplemente una aguja, y con visión directa del ecógrafo de alta resolución, se evita dañar los nervios, el tendón y los vasos sanguíneos. A diferencia de la colagenasa, el resultado es inmediato, se estira el dedo al instante y el porcentaje de casos en que la piel se puede dañar está por debajo del por ciento.

La cirugía ecoguiada para la enfermedad de Dupuytren es una revolución médica, una aportación científica de valor incalculable, tanto económico como emocional, ya que al paciente no le quedan cicatrices. Incluso en algunos casos más graves, en que se había propuesto a los pacientes la amputación del dedo, se pueden conseguir recuperaciones casi totales, con un porcentaje de roturas de la piel por debajo del tres por ciento de los casos, con el tratamiento por etapas.