Así amanece la plaza Mayor de León después de un año de obras

La plaza Mayor luce sin vallas, ni restricciones, casi un año después de que empezara las obras. Los operarios de la empresa adjudicataria retiraron este martes por la mañana las últimas protecciones, después de rematar los trabajos en la zona central.

Acabado ya casi el verano, la plaza Mayor se despeja tras una inversión de 1,9 millones de euros con los que se ha arreglado el deterioro de este espacio capital del casco histórico.

La liberación de las vallas deja paso desde la calle Plegaria y espacio para el esparcimiento de las terrazas.