Jesús Calleja, Carmen Lomana y Frank Cuesta: los tres leoneses trifunfan en Blablacar

El aventurero leonés Jesús Calleja es la opción escogida, por excelencia, por los castellanoleoneses para compartir trayecto en coche, según la última encuesta realizada por la plataforma de viajes compartidos BlaBlacar, en la que Calleja se lleva el 50 por ciento de los votos.

Con su estilo cercano y su pasión por la naturaleza, el leones es el favorito entre la lista de famosos con los que poder viajar, y le siguen la humorista segoviana Eva Hache (28 %), que promete risas aseguradas durante el trayecto, y Frank Cuesta (25%), conocido por su defensa de los animales.

Completan el top 5 la empresaria Carmen Lomana y el creador de contenido Daniel Alonso, más conocido como Plex.

En cuanto al destino, los castellanoleoneses escogen Puebla de Sanabria (Zamora) como su favorito para enseñar a un compañero de viaje, con un 32 % de los encuestados.

Le siguen Frías (Burgos), con su castillo y su puente medieval (16 %), y la villa segoviana de Pedraza (10 %), famosa por su encanto y sus conciertos de las velas.

En el ámbito político, los usuarios de la plataforma prefieren al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que encabeza la lista de políticos con los que compartirían coche (11 %), seguido por José María Aznar (8 %) y el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que obtiene un 3 %.

A nivel nacional, el deportista más elegido es Rafa Nadal (25 %), seguido por Fernando Alonso (15 %) y Carlos Alcaraz (14 %).

En el ámbito musical destacan Alejandro Sanz (20 %), Rosalía (15 %) y Aitana (14 %). Y entre los actores y humoristas, el favorito es Dani Rovira (16 %), seguido de Antonio Banderas (14 %) y Mario Casas (12 %).

En política, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lidera el ranking con un 29 %. La presidenta extremeña María Guardiola ocupa la segunda posición (17 %), seguida de la navarra María Chivite (13%). En este contexto, el presidente de Castilla y León es el duodécimo presidente autonómico favorito para compartir coche.