El paro se sitúa en 19.827 personas en agosto en León, un 32% menos que el mismo mes en 2018

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) de la provincia de León al finalizar el mes de agosto, se ha situado en 19.827 personas, lo que supone una reducción de 4.987 desempleados en comparación con el mismo mes de 2024 (-4,8%), según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que consolida una tendencia de descensos sostenidos en la provincia.

La cifra es la más baja del mismo mes desde 2018, cuando el número de parados al finalizar agosto en León fue de 29.154, es decir un 32% más que actualmente. En términos interanuales el paro ha descendido en 915 personas, un 4,41%.

Por sectores económicos, el paro registrado desciende respecto al mes de julio en el sector de agricultura en 27 personas, con una cifra de parados de 664 y también entre el colectivo Sin Empleo en 49 personas (2.127 demandantes de empleo en este colectivo.) Sube en construcción en nueves personas, industria con 13 parados más y servicios con 36.

Actualmente, en la provincia de León hay 11.935 mujeres demandantes de empleo frente a los 7.892 hombres. Respecto al número de menores de 25 años, actualmente 1.280 jóvenes son demandantes de empleo en las oficinas del SEPE de León, 50 menos que en el mes anterior. Una cifra que es especialmente destacable ya que en León, el número de jóvenes desempleados se mantiene en niveles históricamente bajos, contribuyendo a la mejora de la inserción laboral en este colectivo.

Por detrás de Valladolid (-68) la provincia de León es la que registra una mayor bajada del paro respecto al mes pasado en toda la comunidad autónoma.

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto en la provincia de León ha sido de 7.900. De este total, 3.018 contratos de trabajo tienen carácter indefinido.

Sube en Castilla y León

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 657 personas en agosto en Castilla y León en relación al mes anterior, un 0,67 por ciento más, hasta los 98.179 desempleados, lo que supone el séptimo mayor incremento del paro en términos absolutos y el octavo en términos relativos, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, la subida del paro ha sido menor a la registrada en España (0,91 por ciento) e inferior también a la anotada hace un año cuando aumentó en 973 personas (0,95 por ciento entonces).

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 4.987 parados (-4.570 hace un año), lo que supone un 4,83 por ciento menos, inferior que la media que cayó un 5,86 por ciento. Se trata en este caso del quinto menor descenso porcentual del país.