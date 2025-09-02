La Guardia Civil detiene a tres personas por robo de cobre en Onzonilla.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de 21, 28 y 33 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de una empresa ubicada en el polígono industrial de Onzonilla (León).

La madrugada del lunes, 1 de septiembre, la patrulla del Puesto Principal de Armunia desplazada a la zona del aviso, sorprende a estas tres personas cuando extraían recortes de cobre robado de una nave industrial y lo cargaban en una furgoneta aparcada en las cercanías con la intención de abandonar posteriormente el lugar.

Tras comprobar que habían forzado la valla exterior de la instalación para acceder a la misma, y no justificar a los agentes que tuvieran autorización para realizar es traslado del material, procedieron a su detención.

Los detenidos, junto con los efectos recuperados, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

Esta actuación se enmarca en el “Plan policial contra el robo de cobre “que mantiene activo la Comandancia de León para la persecución e investigación de este tipo de delitos.