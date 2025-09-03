Los helicópteros de las multas se quedan en tierra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT)se encuentran fuera de servicio desde este lunes, 1 de septiembre, a la espera de que se proceda a la adjudicación de un nuevo contrato del servicio de mantenimiento de las aeronaves. Así lo ha confirmado a Europa Press la DGT que espera que la entrada de nuevo en funcionamiento de la Unidad de Medio Aéreos sea «cuestión de días», una vez que se resuelva la contratación. UGT y CCOO han denunciado la situación que califican de «dislate» y han exigido explicaciones al organismo dependiente del Ministerio del Interior. Por su parte, la Dirección General de Tráfico asegura que la vigilancia en las carreteras está asegurada mediante el resto de medios como patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, radares, campañas de vigilancia y centros de pantallas y espera que «en cuestión de días» los nueve helicópteros de la DGT vuelvan a volar. «La vigilancia en las carreteras está asegurada porque el resto de recursos están en funcionamiento y los helicópteros nunca no están volando las 24 horas del día», ha insistido desde la DGT. Pero UGT también ha denunciado la inoperancia de 38 drones adquiridos por la DGT en el año 2020 «que se encuentran parados e inutilizados por instrucción del jefe de la Unidad de Medios Aéreos». La Dirección General de Tráfico, sin embargo, ha asegurado a Europa Press que los drones «se encuentran operativos». Por su parte, CC.OO ha acusado al Ministerio del Interior de pretender privatizar «la seguridad en la carretera» y ha criticado que se oferta un contrato de «40 millones en 4 años a una empresa», que supondrá dejar en manos privadas todos «los servicios de los que dependen las aeronaves, centralizando todos sus requerimientos en este único contrato, con una única empresa, abriendo las puertas de la seguridad en carretera a la especulación de negocio dentro de la DGT». Algo que, según asegura CCOO, ya sucede en los Centros de Gestión de Tráfico y sanciones.