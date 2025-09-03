Más Vuelos denuncia que León transporta cada día un camión de mercancías al aeropuerto de Vitoria

La plataforma 'Más Vuelos por León' ha denunciado esta mañana que mientras en la terminal de mercancías de León sigue en el limbo y el aeródromo está infrautilizado en materia de carga, cada día parte para Vitoria un camión entero de mercancías de León, que se distribuyen desde la terminal alavesa.

El colectivo ha sido especialmente crítico con la oportunidad que estar despreciando León en la que sería “ la empresa más importante de la provincia, si llegara a ponerse en marcha “, y ha sugerido la posibilidad de que las administraciones autonómica y nacional compensen a la provincia por los daños sufridos con los incendios a través de una inyección que permita poner en marcha esta infraestructura.

En una rueda de prensa, protagonizada por Pedro Álvarez Vallejo, presidente de la plataforma, acompañado por Javier de la Riva, Cheva, Hermenegildo López y Javier García Argüello, el colectivo ha explicado la necesidad de impulsar esta estructura.

Los numerosos contactos que ha establecido el bloque, solamente ha tenido éxito en forma de respuesta en algunos casos. “ Hemos dirigido cartas a Oscar Puente y estamos sin respuesta de momento”. La plataforma se declara apolítica “ pero a favor de una infraestructura que sería el futuro de la provincia y que al final es una decisión política. Necesitamos que nos digan fechas y que pongan plazos “, señaló Álvarez Vallejo.

El coste de la inversión sería de alrededor de 43 millones de euros “que no es nada en comparación con los 500 millones que quieren inyectar para el norte del país “, protestó Vallejo. “Todos los días sale un camión de León con mercancías que se distribuyen desde el aeropuerto de Vitoria y no sabemos si consorcio de León ha hecho algo para intentar que eso se gestiones desde aquí”.

No acepta la plataforma, la teoría de que el aeropuerto de León es civil y militar "porque el de Zaragoza también lo es y allí no hay ningún problema”.

El sistema de aterrizaje ILS que se exige para León es de nivel 3 “que es el mismo que han sacado a concurso para Villanubla en Valladolid”. Es fundamental para poder operar con la terminal de carga “que se convertiría en el motor industrial de la provincia y sería la principal empresa generadora de puestos de trabajo”.

El tercer polo en generación farmacéutica es León, solo superado por Madrid y Barcelona “Si queremos que esta provincia espabile y más con lo que ha pasado con los incendios, la terminal de carga es fundamental y ha llegado el momento de que nuestros políticos pongan toda la carne en el asador”.

García Argüello habló en nombre de la plataforma y de las Asociaciones de Vecinos: “Esta provincia está hundida y para revitalizar la economía necesitamos la terminal de carga”.

De la Riva extendió la reivindicación también a los vuelos regulares: “un aeropuerto puede tener una terminal de carga, pero necesita algo más que un vuelo a Barcelona. Hace falta uno a Alemania para que los peregrinos asiáticos y coreanos aterrizan en León. Luego también hace falta otro vuelo regular a las islas Canarias, porque eso asegura movimiento durante todo el año. Y también pediría a Oscar Puente, que igual que ha agilizado la llegada de Vueling a Valladolid, que haga lo mismo con León”.

“Si perdemos esta oportunidad, lo vamos a pagar. Llevamos 15 años con proyectos y proyectos que no se justifican “, explicó de la Riva. “Cuando lleguen las elecciones naturales y autonómicas, nos prometen de todo, pero luego no viene nada".

El eje ferroviario de la Ruta de la Plata "tiene un dibujo muy raro, gira en Valladolid y acaba en Bilbao. De lo que se trata es de poner en marcha el Corredor Atlántico y que no sean proyectos a 20 años. Pero quitarle el 40% del tráfico de mercancías a Bilbao es contraproducente con el peso que tienen los políticos vascos en Madrid. Azucarera se marchó La Bañeza, casi de forma instantánea, no hizo falta tanto tiempo”. La terminal de carga de Zaragoza “mueve más de 20.000 empleos. Es un ejemplo”, explicó de la Riva.

Cheva recordó la figura de Agustín Turiel como gran impulsor del aeropuerto “,aunque fue Zapatero quien lo amplió “. El resultado “es que hoy no tenemos carreteras y hemos perdido el nudo ferroviario, el centro de control y todo lo que se nos ha ido a nivel ferroviario, pero seguimos teniendo el aeropuerto. Y no lo aprovechamos. Es una cuestión política, Los que quieren no pueden y los que pueden no quieren”.