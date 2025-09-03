Marea Palestina, la educación contra el genocidio en León “pasará lista” de los niños asesinados en Gaza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Organizaciones de docentes de todos los niveles educativos, familias, personal de administración y servicios, y colectivos vinculados al mundo de la educación a nivel estatal, se han constituido como “Marea Palestina: la educación contra el genocidio”. En León este movimiento lo forman personas a título individual y otras muchas que pertenecemos a sindicatos (docentes, personal, estudiantes), AMPAS y colectivos pacifistas.

Son ya más de 130 participantes, muchos de ellos y ellas representantes a su vez de colectivos.

Su objetivo primordial es promover acciones en los centros educativos de nuestro país en apoyo de la población palestina y sus derechos, y denunciar la ocupación ilegal y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Las y los docentes, el PAS y el conjunto de las comunidades educativas no pueden guardar silencio ante lo que está sucediendo en Gaza, en este comienzo de curso.

Para condenar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, con el silencio cómplice cuando no la

complicidad de los gobiernos norteamericano y europeos y exigir al Gobierno de España: el embargo integral de armas (compra, venta y tránsito por territorio nacional) al Estado de Israel y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado.

Ante los crímenes que Israel está cometiendo en Gaza, la educación emerge como herramienta indispensable para combatir la deshumanización y defender la dignidad humana.

Por todo ello, como acto inicial de la campaña que la comunidad educativa ha iniciado en este comienzo de curso 2025-2026, “PASAREMOS LISTA” a las 18.500 NIÑAS y NIÑOS ASESINADOS EN GAZA este sábado de 10 a 12:30 h frente al IES Legio VII en la Plaza de Santo Martino, procediendo a la lectura ininterrumpida de

sus nombres. Estarán ausentes en este inicio de curso y por eso no pueden empezar este curso con normalidad.

En abril de 2025, aproximadamente el 90% de todas las escuelas de Gaza habían sufrido daños debido a los bombardeos aéreos, los bombardeos con artillería e incluso los incendios provocados y la destrucción deliberada llevados a cabo por las fuerzas israelíes.

Muchos de los edificios que quedaron en pie se convirtieron

en refugios para desplazados internos, que a su vez se convirtieron en objetivos repetidos de los ataques. Como resultado, en junio de 2025, ninguno de los niños en edad escolar de Gaza, aproximadamente 658.000, había asistido a la escuela durante más de 18 meses.

Varias organizaciones advirtieron que esta devastación tendría consecuencias graves y duraderas para el desarrollo emocional, intelectual y social de los niños de Gaza, que se han visto privados de cualquier tipo de rutina, de las redes de apoyo que suelen proporcionar los educadores y de los espacios para interactuar,

recrearse y jugar con sus compañeros. Los informes estiman además que estas privaciones tendrán un profundo impacto en la salud mental de los niños y aumentarán su vulnerabilidad al abandono, la violencia y los abusos.

Se prevé que la destrucción del sistema educativo de Gaza deje profundas huellas en la sociedad palestina durante generaciones.

Los estudios indican que cuando los niños permanecen fuera de la escuela durante largos periodos de tiempo, no solo se detiene el aprendizaje, sino que también se produce un retroceso. Los

expertos predicen que este dramático retroceso tendrá repercusiones a largo plazo en las perspectivas de empleo de los niños de Gaza y, por extensión, en el desarrollo humano y económico de la comunidad en su conjunto.

Por eso, sus exigencias, como comunidad educativa, dirigidas al gobierno de España, son claras y precisas:

⎯ el embargo integral de armas (compra, venta y tránsito por territorio nacional) al Estado de Israel y

⎯ la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado.

Se trata de una acción coordinada a nivel estatal durante el primer fin de semana de septiembre que se va a llevar a cabo en muchas ciudades del Estado y que se está acompañando también de acuerdos aprobados en Claustros docentes de los centros educativos y Consejos Escolares, así como en las Juntas de Facultades de

las universidades; así como encierros de docentes como el que ya se ha iniciado, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, de forma indefinida, organizado por la “Marea Palestina, Educación contra el genocidio de Madrid”.