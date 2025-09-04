Una caída de los servidores informáticos de Adif paraliza la alta velocidad de León con Madrid

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid.

Así lo ha informado Adif, que ya está recuperando gradualmente la circulación, toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo.

Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora.

Desde Renfe aseguran que se está restableciendo la circulación gradualmente una vez solucionada la incidencia. Además, la compañía informa a sus usuarios que se han habilitado los cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy.