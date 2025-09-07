La imprevisión preside los Tribunales de Instancia, que funcionan ya en cinco de los siete partidos judiciales leoneses

La implantación de los Tribunales de Instancia, que en León afecta a cinco de los siete partidos judiciales existentes, está chocando con problemas de imprevisión y de falta de criterios según denuncia el Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia, que sostiene que la precipitación, la imprevisión y la falta de criterios claros en la implantación, está presidiendo el proceso de renovación del sistema.

De acuerdo a los criterios de los antiguos secretarios judiciales, las relaciones de puestos de trabajo salen a concurso «a tirones, llenas de correcciones y con una configuración que carece de calidad».

A expensas del modelo que se siga para León y Ponferrada, que entrará en funcionamiento el día 31 de diciembre, Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino ya están operando con esta nueva modalidad en torno a la cual los abogados también han advertido ya sus reticencias. Por el momento, las RPT de León y Ponferrada, todavía no han sido elaboradas en su totalidad.

Los Letrados de la Administración de Justicia exigen que la aprobación de estos listados se lleves cabo con el criterio de estudios de cargas de trabajo, para que los planteamientos sean homogéneos en todo el país y para que las decisiones estén justificadas. La única fórmula es garantizar la especialización de los LAJ «derecho que desaparece en prácticamente todas las relaciones de puestos de trabajo».

También sostienen los que fueran secretarios judiciales que los diseños de las RPT están desconectadas y no siguen la misma filosofía en todos los territorios y que hay diferencias de criterio « incluso en la forma de provisión de los puestos directivos «.

Los antiguos secretarios judiciales denuncian que en este mes de agosto se les ha obligado a participar de forma premeditada y muy precipitada en procesos de acoplamiento, con concursos de libre designación en buena parte del territorio nacional. Esta circunstancia les obliga a participar en los concursos a ciegas y sin que se hayan publicado los manuales de procedimientos desde el configurados. Los profesionales denuncian que no saben a qué se comprometen cuando participan en este tipo de concursos y que están vacíos de contenido.

En estas circunstancias, el colegio exige « transparencia y criterios homogéneos, que son dos exigencias básicas, cuando se habla de personal de esta categoría dependiente del ministerio de justicia «, explican en un comunicado. Esperaban respuesta publicada de la cartera de Félix Bolaños, pero por el momento no han recibido ninguna .

Desde su punto de vista, el proceso de implantación está siendo incorrecto y está generando una serie de desacuerdos en las sedes judiciales que podrían concluir con la elevación de recursos.

Tampoco se contempla el teletrabajo, un derecho real y la puesta en marcha de la carrera profesional.