Mónica Urdiales asume la abadía del Cristo del Gran Poder

Mónica Urdiales tomó posesión ayer como nueva abadesa de la Cofradía del Cristo del Gran Poder, en un acto que se celebró ayer en la Iglesia de San Lorenzo, al que acudieron representantes de todas las cofradías de la capital.

El evento se convirtió en especialmente entrañable por la coincidencia con la toma de posesión la semana que viene de su hermano, Miguel Urdiales, como nuevo abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

La familia entera arropó a la nueva abadesa en el intercambio de varas que da el relevo a José Antonio Campelo, abad saliente, al que agradeció su dedicación.

La familia acompañó a la nueva abadesa.MAR CALZADO

Mónica Urdiales asume el cargo para el bienio 2025/2027. La actuación de la Agrupación Musical del Gran Poder cerró el acto antes de disfrutar de un vino español.