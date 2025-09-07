Un joven de 25 años resulta herido tras el choque de tres coches en León

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Un joven de 25 años resultó herido esta tarde en un accidente, con tres coches implicados, en la ciudad de León, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El choque se produjo a las 18.30 horas en el kilómetro uno de la Ronda LE-30, a la altura del desvío hacia la A-60, cuando tres turismos impactaron.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió un aviso solicitando ayuda para un joven que ha resultado herido y que presenta una brecha sangrante en la cabeza, aunque se encuentra consciente. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico además de una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl.