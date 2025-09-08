Estos son los nombres de hombre y de mujer más comunes en León, según el INE
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los nombres de mujer más comunes en León, España, son:
- María Carmen: un nombre compuesto que combina "María", que significa "la elegida" o "la amada por Dios", con "Carmen", que significa "Jardín de Dios".
- María: un nombre clásico que significa "la elegida" o "la amada por Dios" y es muy popular en toda España.
- María Ángeles: otro nombre compuesto que combina "María" con "Ángeles", que significa "mensajera".
- María Pilar: un nombre que combina "María" con "Pilar", que significa "la mujer que es soporte de los suyos" o "la que protege a los suyos".
- María Teresa: un nombre compuesto que combina "María" con "Teresa", que significa "cazadora" o "la que viene con la cosecha".
Estos nombres son algunos de los más comunes en León y en toda la comunidad de Castilla y León. Otros nombres populares en la región incluyen:
- Laura: que significa "victoriosa" o "coronada con hojas de laurel".
- Lucía: que significa "aquella que lleva la luz" o "aquella que nace de la luz".
- Sara: que significa "princesa" o "señora".
- Ana María: un nombre compuesto que combina "Ana", que significa "aquella con gracia y compasión", con "María".
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), algunos de los nombres de hombre más comunes en León, España, son:
- Manuel: significa "Dios está con nosotros" y es de origen hebreo.
- David: significa "aquel que es amado" o "El amado por Dios" y es de origen hebreo.
- José: significa "al que Dios engrandece" y es de origen hebreo.
- José Luis: combina "José", que significa "al que Dios engrandece", con "Luis", que significa "el que es ilustre en la batalla" y es de origen germánico.
- Antonio: significa "aquel que se enfrenta a sus adversarios" o "valiente" y es de origen latino.
- Javier: significa "aquel que viene de la casa nueva" y es de origen vasco.
- José Antonio: combina "José", que significa "al que Dios engrandece", con "Antonio", que significa "aquel que se enfrenta a sus adversarios" o "valiente".
- Daniel: significa "Dios es mi juez" y es de origen hebreo.
- Ángel: significa "Mensajero" y es de origen griego.