Estos son los nombres de hombre y de mujer más comunes en León, según el INE

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los nombres de mujer más comunes en León, España, son:

María Carmen: un nombre compuesto que combina "María", que significa "la elegida" o "la amada por Dios", con "Carmen", que significa "Jardín de Dios".

María: un nombre clásico que significa "la elegida" o "la amada por Dios" y es muy popular en toda España.

María Ángeles: otro nombre compuesto que combina "María" con "Ángeles", que significa "mensajera".

María Pilar: un nombre que combina "María" con "Pilar", que significa "la mujer que es soporte de los suyos" o "la que protege a los suyos".

María Teresa: un nombre compuesto que combina "María" con "Teresa", que significa "cazadora" o "la que viene con la cosecha".

Estos nombres son algunos de los más comunes en León y en toda la comunidad de Castilla y León. Otros nombres populares en la región incluyen:

Laura: que significa "victoriosa" o "coronada con hojas de laurel".

Lucía: que significa "aquella que lleva la luz" o "aquella que nace de la luz".

Sara: que significa "princesa" o "señora".

Ana María: un nombre compuesto que combina "Ana", que significa "aquella con gracia y compasión", con "María".

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), algunos de los nombres de hombre más comunes en León, España, son: