El Hospital salva el verano al apostar por 140 contratos «más tentadores»

Sin quejas ni excesiva sobrecarga. El Hospital de León ha podido salvar «con holgura» por primera vez un verano al disponer de suficiente recambio profesional en sus servicios. El complejo asistencial universitario leonés ha sabido esquivar el déficit crónico de plantilla temporal que se venía produciendo cada época estival gracias a una apuesta por contratos de mayor duración.

De hecho, y según confirma el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Miguel Ángel de Mena, de los 140 contratos a enfermeras sustitutas, la mayoría (120) se firmaron por cinco meses y 15 días en lugar de los tres habituales y algunos se sellaron por nueve meses, lo que facilitó que muchas profesionales optaran por coger el trabajo temporal que ofrecía el centro hospitalario de la ciudad en lugar de huir a otras provincias que históricamente tentaban con ofertas más interesantes.

Lo que ocurría otros veranos es que las bolsas se quedaban a cero casi antes de empezar, lo que provocaba que algunos trabajadores tuvieran que posponer sus vacaciones, dificultades para coger moscosos y sobrecarga laboral al no reemplazarse la mayoría de las bajas y descansos estivales del 25% de la plantilla.

Sin embargo, la política para atraer a sustitutos al Hospital este año con contratos «más tentadores», según reconocen fuentes de la gerencia, ha funcionado, «como ya se notó también un poco el año pasado». Las mismas fuentes reconocen que este 2025 «no se han producido problemas de falta de personal en verano» porque se diseñó un plan «para ofrecer contrataciones lo suficientemente atractivas para cubrir las necesidades de forma más real».

En el caso de los facultativos, se contrató a Médicos Internos Residentes (MIR) y a profesionales de la bolsa. Unos refuerzos con los que la dirección del Complejo Asistencial Universitario de León se propuso que las vacaciones de sus trabajadores se notaran lo menos posible a efectos de cirugías, la posibilidad de asumir ingresos y pruebas diagnósticas.

Con ese objetivo se mantuvo la mayoría de las camas y quirófanos disponibles durante el periodo estival y se efectuaron solo adaptaciones funcionales en lugar de cerrar plantas como venía siendo habitual.

De hecho, Virgen Blanca y Reina Sofía mantuvieron en funcionamiento todas sus plantas, incluida la famosa 12 que, tradicionalmente, se clausuraba en verano y ahora se dedica a urología. En el denominado plan de contingencia sólo se optó por cerrar un ala de la planta 3 del Hospital Monte San Isidro con 27 camas. Y eso que el Caule llegó a cerrar otros años hasta 113 camas en los meses de calor cuando la actividad se reduce entre un 25 y un 30%.

Para ello, la nueva política de contrataciones y fidelización ha sido clave. Desde la dirección de Enfermería se adelantaron a la hora de ofertar trabajar en el Hospital leonés y lo hicieron en abril con contratos de mayor duración que en muchas provincias vecinas, al igual que ahora ofrecen contratos hasta el 30 de noviembre, en lugar del 30 de septiembre como la mayoría.

Y esa idea surtió efecto, ya que no se produjo escasez de manos enfermeras, de tcaes o matronas, según confirman fuentes hospitalarias. Las recién graduadas sabían que tenían contrato si querían. En Atención Primaria, la bolsa sí llegó a cero en agosto y hubo más apuro de manos en los centros de salud que se suplió con la bajada de actividad en algunos ambulatorios.