Investigadores leoneses demuestran que una buena revisión de los textos mejora la escritura

Un estudio liderado por investigadores de las universidades de León y Oviedo analiza el modo en que revisan sus textos los escolares y cómo estas habilidades influyen en la calidad de lo que escriben. La investigación publicada en la revista Contemporary Educational Psychology, ha identificado cuatro perfiles de revisión entre alumnos de cuarto a sexto curso de Educación Primaria, con importantes implicaciones educativas. El trabajo, con una muestra de 834 estudiantes de entre 9 y 13 años de once colegios de Castilla y León, distingue entre revisores pobres, mecánicos y sustantivos y buenos revisores. Cada grupo se caracteriza por el uso que hacen de tres procesos clave en la revisión de textos: detectar errores, diagnosticar qué falla y corregirlo. Además, se diferencia entre errores mecánicos (como faltas de ortografía o puntuación) y errores sustantivos (relacionados con el contenido, la coherencia o la estructura del texto). Los resultados muestran que los alumnos que revisan tanto los aspectos mecánicos como los sustantivos y aplican los tres procesos (detección, diagnóstico y corrección) escriben textos de mayor calidad. En cambio, quienes apenas revisan o se centran solo en aspectos superficiales obtienen peores resultados. El estudio también revela diferencias por género y curso. Los llamados revisores pobres son mayoritariamente chicos, mientras que las chicas predominan entre los buenos revisores. Además, a medida que los alumnos avanzan en la escolarización, sus habilidades de revisión mejoran: en cuarto de Primaria predominan los revisores pobres, en quinto los mecánicos, y en sexto los sustantivos y buenos revisores. "La revisión es una habilidad compleja que no se desarrolla de forma espontánea, sino que requiere instrucción específica", señala el estudio liderado por Olga Arias-Gundín, del grupo de Asesoramiento psicológico y educativo, comunicación y neurociencias de León. "Nuestros resultados muestran que la mitad de los estudiantes aún presenta dificultades importantes para revisar sus textos, lo que repercute directamente en la calidad de lo que escriben", indican.