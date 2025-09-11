El diagnóstico rápido de virus como la gripe, más cerca gracias a la ULE

Detectar de forma rápida y eficaz algunos de los virus de mayor circulación está más cerca. Una revisión científica realizada por la investigadora Elba Mauriz, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León (ULE), destaca el potencial de los aptasensores basados en resonancia de plasmones superficiales (SPR) como herramientas diagnósticas rápidas, sensibles y específicas frente a virus como la gripe, el VIH, el SARS-CoV-2 o el Mpox.

El trabajo ha sido publicado en la revista internacional Biosensors y analiza 29 investigaciones recientes, además de realizar un metaanálisis sobre su eficacia. Los aptasensores SPR son dispositivos que combinan elementos biológicos llamados aptámeros —pequeñas cadenas de ADN o ARN que reconocen virus específicos— con sensores ópticos que detectan cambios cuando se produce esa unión. Esto permite obtener resultados en tiempo real, sin necesidad de reactivos ni procesos de laboratorio, lo que los convierte en herramientas prometedoras para realizar pruebas directamente en centros de salud o incluso fuera de ellos. Los aptámeros pueden diseñarse en laboratorio. Los formatos de prueba más comunes consisten en fijarlos sobre una superficie y detectar directamente el virus o sus proteínas.

tijeras moleculares

También se han desarrollado versiones más sofisticadas que usan fibras ópticas o combinan con espectroscopía o la técnica CRISPR, un sistema de edición genética que funciona como «tijeras moleculares» para cortar y modificar el ADN con precisión y corregir genes defectuosos o introducir nuevas secuencias. Los aptasensores SPR ofrecen una alternativa muy prometedora para detectar virus, pero su uso en la práctica médica aún requiere superar varios retos técnicos. Optimizar su sensibilidad, precisión y resistencia a interferencias será clave para usarlos de forma habitual en hospitales y centros de salud.