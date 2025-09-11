Enfermeras contra la injusticia: Satse León llevará al juzgado cerca de 1.000 reclamaciones para que las vacaciones pagadas cuenten como servicios prestados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería, Satse León, llevará a los juzgados cerca de 1.000 reclamaciones de profesionales de León y Ponferrada si no recibe respuesta de la Administración sanitaria para que tenga en cuenta como servicios prestados las vacaciones pagadas a las enfermeras.

Satse León ha realizado unas 1.000 reclamaciones desde marzo de 2024, en la mayoría de los casos, en los Hospitales de León y Bierzo y en las Gerencias de Atención Primaria de León y Bierzo. Hasta antes del verano se estaban estimando las peticiones por parte de la segunda institución, pero se ha dejado de hacer. Por ello, el Sindicato plantea llevar todos los casos que aún están pendientes, unos 900, al juzgado.

Fue en febrero de 2024 cuando el Sindicato logró que el Tribunal Supremo reconociera que las vacaciones pagadas y no disfrutadas sean consideradas servicios prestados. De esta forma, esos días cuentan para trienios, bolsas de empleo y oposiciones.

Al igual que al personal fijo se le computan los días de vacaciones como servicios prestados, no se puede ser discriminatorio con el personal temporal.

Satse León exige a la Administración sanitaria que reconozca el derecho de todos estos trabajadores a que sus vacaciones pagadas en contratos temporales les computen como días de servicios prestados.

El Sindicato subraya que, si continúa el silencio administrativo, se interpondrán todas las demandas judiciales. Serían unas 900 y la Administración sanitaria se encontraría con que ya hay jurisprudencia de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce ese derecho a los trabajadores y tendrá que asumir las costas de todos los procesos judiciales.

Satse León remarca la importancia que tiene para el personal temporal que se cuenten esos días para poder percibir trienios, contar con más puntos de cara a las bolsas de trabajo o las oposiciones.

El Sindicato espera que la Administración tenga en cuanta esta reclamación y atienda las peticiones que ha recibido del personal sanitario en estos meses para evitar tener que ir a los tribunales.