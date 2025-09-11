Llega la quinta edición de 'Lexploitation' para llenar León de música y cultura 'vintage'

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

Ya está aquí la quinta edición de 'León es acción – Lexploitation', un proyecto impulsado por la asociación cultural León Ciudad Púrpura en colaboración con la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, que se celebrará los próximos días en la capital leonesa. La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, el director del área de Actividades Culturales de la Universidad de León, Iván Rega y la presidenta de la asociación cultural León Ciudad Púrpura, Eva López, se han reunido esta semana para concretar los detalles de este festival de música en directo.

Del 17 al 21 de septiembre, el festival llenará la ciudad de música, sesiones de pinchadiscos en vinilo, exposiciones dedicadas al rock&roll, una colorida concentración y ruta de scooters clásicas, además de su popular mercadillo vintage y la feria del disco. La programación se desplegará en varios escenarios, con Espacio Vías como epicentro, y, como extra de aniversario, el domingo 21 habrá una jornada adicional.

La música en directo, como es habitual, tendrá gran peso en la programación. El cartel está formado por bandas internacionales, sin olvidar la representación nacional y leonesa. Las bandas de esta edición provienen de Australia, Estados Unidos, Argentina, Suiza, Inglaterra, Alemania y, por supuesto, España. El festival contará con nombres de la talla de The Jackets (Suiza), The High Learys (Australia), The Night Times (Estados Unidos), The Allnighters (Vitoria), Oh! Gunquit (Reino Unido), Dream Pony (Estados Unidos), Telecom (Reino Unido), Playa Nudista (Argentina), Glándula (España – Alemania), Twin Ghosts (Madrid – León) y Las Llamas (León).

Además, como cada edición, Lexploitation contará uno de sus platos fuertes, las sesiones de pinchadiscos. Habrá sesiones de DJs destacados en la escena a nivel nacional e internacional en formato vinilo y de estilos diversos (soul, boogaloo, rhythm&blues, sixties garage, psicodelia, beat, yeyé, powerpop, new wave, brit pop & new sounds…) que se intercalarán entre las actuaciones de las bandas en directo en Espacio Vías y en tres allnighters y dos tardes con las siguientes actuaciones: el jueves 17 en Babylon (calle Santa Cruz, 10), desde las 23:30 horas. El viernes y sábado, desde las 00:30 horas, en el Gran Café (calle Cervantes, 9). El sábado, de 15:00 a 18:00 horas, en Nuevo Café Luna (calle Renueva, 25). El domingo, a partir de las 14:30 horas, en el Gran Café.

Además de los artistas de Lexploitation, contaremos con la participación de los pinchadiscos Paloma Cool Club (Madrid), Adela Domínguez (Asturias), Sebas Avilés (Palma de Mallorca), Monique Lollipop (Asturias), VIC (Madrid), Héctor Antuña (Asturias), DJesa Mary Pertur (Madrid – Asturias), Ángel Snap (Madrid), Adrián González (Asturias), Miss Marte (León) y Juancho Lizard (León).

Exposiciones fotográficas

En esta edición, tendrán lugar dos exposiciones de fotografía en El Albéitar relacionadas con la escena musical en la que se mueve el festival. Una de ellas será a cargo de la fotógrafa Olivia LH (Ávila) y la otra, a cargo del fotógrafo inglés Dammo (Berdforshire).

Mercadillo y feria del disco

Una de las propuestas más esperadas del festival vuelve a desplegar todo su encanto: un mercadillo único que reúne expositores llegados de distintos rincones de España, sin olvidar la imprescindible representación leonesa.

Convivirán moda, complementos, piezas de decoración y objetos de coleccionismo. Habrá artículos vintage, tanto nuevos como de segunda mano, junto a marcas actuales que apuestan por la originalidad, la calidad y una estética con sabor retro. La feria del disco mantendrá su espíritu de pasión por el formato vinilo, como no podría ser de otra forma, con una amplia selección de singles y LP's que abarcan desde las novedades más recientes hasta joyas musicales de los año 50 en adelante.

Además, tras el éxito de 'Lex Run!' en la pasada edición, este año se repite con una concentración y recorrido urbano de scooters clásicas por lugares emblemáticos de la ciudad. Tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, desde las 11:30 horas, en la explanada de Espacio Vías.

Programación Lexploitation

Miércoles 17 de septiembre

Jueves 18 de septiembre

Viernes 19 de septiembre

Sábado 20 de septiembre

Domingo 21 de septiembre

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse en modalidad de abono general o entradas individuales para cada espectáculo. La compra anticipada online de abonos y entradas del viernes y del sábado se realizará en la web woutick.com a través del enlacehttps://woutick.com/es/entradas/leon-es-accionlexploitation?fbclid=IwY2xjawMBaZRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAzSXNOWXQ1a04zWTBZeXo5AR6xagHvOS1Gc3C6PWzmUAF80reVTkWCj62MMdjYBu0Vb2eOPJH5CHJyn9Rpnw_aem_4SMhtkBVhftG4V-UeXI8JA

Los puntos de venta anticipada física en la ciudad son: Elektra Comics (calle Comandante Zorita, 4), Discos Lizard (calle Serranos, 24), El Gran Café (calle Cervantes, 9) o Mongogo León (plaza de Puerta Castillo, 5). También estarán disponibles en taquilla.

El abono anticipado tiene un coste de 40 euros y de 45 euros en taquilla.