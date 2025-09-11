Enrique López, nuevo director del Instituto de la Viña y el Vino de la Universidad de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León, Enrique López González, tomó posesión este jueves como nuevo director del Instituto de investigación de la Viña y el Vino de la ULE con su “compromiso personal con el florecimiento y la prosperidad compartida del mundo de la viña y el vino”.

En el transcurso del acto, presidido por la rectora, Nuria González, López recordó que la provincia de León tiene “raíces milenarias” y, en la ULE desde el nacimiento del Instituto en 2010 de la mano del profesor doctor Enrique Garzón Jimeno, que lo ha dirigido hasta hoy, al que agradeció su trabajo “sin el que el instituto sería una entelequia”.

El acto, que tuvo lugar en la Sala de Juntas del edificio del Rectorado, sirvió también para recordar frases célebres relacionadas con el mundo del vino. Así, López citó, entre otros, a Plinio que “en su enciclopedia de Historia Natural sentenció que el hombre debe al vino ser el único animal que bebe sin sed” y también hizo referencia a Alexander Fleming, que sentenció que “si bien la penicilina cura a los hombres, el vino les hace felices”.

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, agradeció a López que asuma “con ilusión y ganas” la Presidencia de un Instituto “muy ligado a uno de los sectores importantes de la provincia” y que lleva a cabo una “destacada tarea de transferencia del conocimiento que se genera en los laboratorios de la Universidad al sector”. También tuvo palabras de agradecimiento para Enrique Garzón, “que fue el fundador del Instituto y que durante 15 años ha hecho que sea un referente en ese sector del vino”.