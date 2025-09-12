Satse 'inundará' el juzgado con mil reclamaciones de enfermeras y fisios

Los juzgados leoneses esperan un aluvión de pleitos de la mano del sindicato de Enfermería Satse, que presentará la friolera de un millar de reclamaciones de profesionales de León y Ponferrada si no recibe respuesta positiva de la Administración sanitaria para que se tenga en cuenta como servicios prestados las vacaciones pagadas a las enfermeras y a los fisioterapeutas con contratos temporales.

Como ya hiciera con la demanda masiva que reclamaba mejor manutención en las guardias y que supuso 100.000 euros en costas a Sacyl, ahora Satse emprenderá la batalla llevando al juzgado las casi 1.000 reclamaciones que ha recogido desde marzo de 2024, en la mayoría de los casos, en los Hospitales de León y Bierzo y en las Gerencias de Atención Primaria de ambas áreas para que se computen esos días de vacaciones no disfrutadas como trabajo y así puedan aplicarse de cara a los trienios, bolsas de trabajo u oposiciones.

Primaria estaba estimando hasta este verano las peticiones, pero lo ha dejado de hacer. Por ello, el Sindicato plantea llevar todos los casos que aún están pendientes, ese millar, al juzgado.

La organización sindical también recuerda que en febrero de 2024 ya logró que el Tribunal Supremo reconociera que las vacaciones pagadas y no disfrutadas fueran consideradas servicios prestados, ya que estiman que, al igual que al personal fijo se le computan los días de vacaciones como trabajo efectuado, «no se puede ser discriminatorio con el personal temporal».

Satse exige a la Administración sanitaria que reconozca el derecho de todos estos trabajadores a que sus vacaciones no disfrutadas y que se pagaron al final de cada contrato temporal les computen como días de servicios efectivamente prestados en Enfermería de los centros de salud y hospitales.

El sindicato subraya que, si continúa el silencio administrativo, se interpondrán todas las demandas judiciales. Serían casi diez centenares y la Administración sanitaria se encontraría con que ya existe jurisprudencia de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce ese derecho a los trabajadores, lo que supondría de nuevo que tendría que asumir las cuantiosas costas de todos los procesos judiciales.

Más puntos

Satse León remarca la importancia que tiene para las enfermeras y fisioterapeutas temporales que se cuenten esos días para poder percibir trienios, contar con más puntos de cara a las bolsas de trabajo o las oposiciones. Y advierte que esa misma reclamación es extensible a las otras categorías sanitarias. Por eso el sindicato espera que la Administración tenga en cuanta las peticiones y atienda las que ha recibido del personal sanitario en estos meses para evitar tener que verse en los tribunales.