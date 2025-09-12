Abierto el plazo de inscripción para estudiar trompeta y clarinete en EMMUDAE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas del Ayuntamiento de León (EMMUDAE) comenzará el curso el próximo 25 de septiembre de forma generalizada.

Recientemente se ha abierto el plazo para inscribirse en los instrumentos trompeta y clarinete para el curso 2025/2026. Los interesados deberán cumplimentar el impreso de preinscripción disponible en www.emuleon.com y enviarlo escaneado al correo electrónico escuelademusica@aytoleon.es, o bien de forma presencial en la propia Escuela (paseo del Parque s/n, 2ª planta).

Banda del CHF

La Banda del CHF se presenta como un ambicioso proyecto tomando como modelo prestigiosas instituciones educativas y formativas que llevan realizando este tipo de actividades durante un largo periodo de tiempo.

Los resultados artísticos, culturales, sociales y humanos dan un prestigio de altísimo valor a las instituciones que apuestan por este formato de potenciación de la música, creando algo propio que deja raíces en la ciudad. Se intenta con este proyecto relanzar y potenciar la Banda de la Escuela Municipal de Música, abriéndola a la ciudadanía con el objetivo de captar más instrumentistas.

El director de la Banda será David de la Varga y el profesorado estaría formado por maestros de distintas especialidades de viento y percusión de la Escuela. Los instrumentos que forman parte de la banda son: clarinete, oboe, flauta, trompeta, trompa, trombón, tuba, saxofón y percusión.

Los ensayos generales serán los lunes 20:00 a 22:00 horas en el edificio del CHF (paseo del Parque s/n). Además, se programarán ensayos parciales con los distintos profesores y se abordarán programas variados de alto valor formativo tanto técnico como musical. Entre sus actividades habituales destacarán los conciertos regulares, intercambios con otras bandas de música y la participación en festivales y bandas.

Los interesados pueden realizar la inscripción enviando un correo electrónico a escuelademusica@aytoleon.es detallando nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, especialidad instrumental a la que desea inscribirse y nivel de estudios.