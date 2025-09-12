Una veintena de estudiantes internacionales elige la ULE para cursar el máster europeo en Derecho, Datos e IA

Alumnos del máster europeo en Derecho, Datos e IA a su llegada a la ULE.ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los vicerrectores de Actividad, Julio Abad y de Internacionalización y Compromiso Global Académica de la ULE, José Alberto Benítez y la coordinadora del Máster Universitario Europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial en la ULE, Tamara Álvarez, entre otros, dieron la bienvenida en la Facultad de Derecho a los 19 nuevos estudiantes del Máster Universitario Europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial.

Se trata de estudiantes internacionales que llegan de países como Brasil, México, Colombia, Estonia o Italia y que, durante este semestre, se formarán en la ULE para convertirse en expertos en protección de datos, gobernanza, seguridad cibernética, derecho y ética de la IA, su siguiente destino será Pisa (Italia).

El Máster Universitario Europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial ofrece una combinación única de módulos de derecho e informática en un entorno de aprendizaje altamente internacionalizado, el primer curso se imparte en la Dublin City University (Irlanda) -que coordina el EMILDAI- y en los dos siguientes semestres los estudiantes eligen dos movilidades internacionales entre las otras tres universidades que imparten este programa: Universidad de León, Université d’Avignon (Francia) y Università di Pisa (Italia).

Se trata de un máster financiado por el programa Erasmus Mundus Joint Master de la Unión Europea y cuenta con un importante reconocimiento internacional.