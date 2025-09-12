La voz para soterrar vuelve a sonar en Trobajo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con el soterramiento de las vías del tren a su paso por Trobajo del Camino, la plataforma que reivindica esa medida reanudó este viernes por la noche las Marchas del Soterramiento para seguir reclamando que se dé esa solución adecuada a la división del municipio de San Andrés del Rabanedo. Los participantes recuerdan que enterrar los raíles ferroviarios en la zona ya se prometió en el año 2004 e incluso se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Según corearon, quieren llevar su «reivindicación" hasta el ministro Óscar Puente» y que les reciba y que reciba. Instaron también a que se retire la pasarela azul que Patrimonio no autorizó y que se dejen de hacer chapuzas en el municipio.