Una cubierta de 220.000 € en el pabellón Barrioluengo

La Junta de Gobierno Local celebrada ayer en el Ayuntamiento de León aprobó sacar a licitación un importante proyecto de mejora de la piscina climatizada del Polideportivo Salvio Barrioluengo, concretamente la renovación de su cubierta, lo que supondrá una inversión de 220.000 euros. Con ello, el equipo de Gobierno de la ciudad pretende mejorar las instalaciones deportivas resolviendo las deficiencias actuales que presenta en concreto esta infraestructura y dando respuesta con ello a las demandas de sus usuarios.

Las obras comenzarán con el desmontaje de los paneles de la cubierta, de los cuales se reutilizarán aquellos que se encuentren en buen estado y se sustituirán los que presenten faltas. Además, eliminarán el aislamiento actual y aplicarán una barrera de vapor líquida más eficiente para el funcionamiento de este tipo de instalaciones acuáticas.

El procedimiento de licitación es abierto simplificado con tramitación ordinaria y el plazo de ejecución de las obras que fijan las bases es de seis meses.

Nuevos contenedores

Por otro lado, el Ayuntamiento de León sigue reforzando el servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos con nuevas inversiones. La Junta de Gobierno Local dio luz verde al expediente de contratación para el suministro de contenedores de residuos de diferentes tamaños, fracciones (resto, papel-cartón, envases ligeros y vidrio) y sistemas de recogida (lateral, trasera y vertical de doble gancho) con la finalidad de renovar los ya existentes que precisen un cambio por su mal estado.

Dada la antigüedad y la gran variedad de la mayoría de los contenedores instalados en el municipio de León, el Ayuntamiento de la capital leonesa pretende unificar los distintos modelos facilitando la recogida, simplificando su mantenimiento y reduciendo averías en los recolectores. Esto redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los residuos municipales. Para ello, el Ayuntamiento lanza una licitación con un presupuesto base de un millón de euros. Los elementos de los contenedores estarán fabricados con materiales 100% reciclables que no dañen el medio ambiente.