El Hospital ya 'ataca' las enfermedades con terapias genéticas e ingeniería celular

El mundo de la salud está en plena ebullición y transita ya de los fármacos generales a los individuales, de modo que cada paciente se pueda vestir con un traje propio y a medida de su dolencia. El Hospital de León

camina por esa senda para ofrecer una medicina a la carta y menos tóxica de la mano de las terapias avanzadas.

En ese menú se incluye la terapia genética, la celular y la ingeniería de tejidos para atajar las enfermedades graves. Algo que arroja buenos resultados en leucemias, linfomas y para reparar o regenerar tejidos corporales. El director del área de Investigación del Complejo Asistencial, Fernando Escalante, asegura que las terapias avanzadas «representan una innovación disruptiva que permite abordar enfermedades que antes eran intratables con métodos convencionales, al abrir nuevas vías de tratamiento y cura».

Así que el Hospital se ha lanzado a potenciar ensayos clínicos y estudios que le permitan situarse a la vanguardia, al tiempo que refuerza su carácter asistencial y universitario con colaboraciones con los profesionales de la institución académica. Esa alianza ha dado varios frutos, como una terapia regenerativa pionera en el mundo para tratar úlceras crónicas.

El equipo investigador formado por Jesús Seco, del Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la ULE; Julia Vidán, del servicio de Transfusión del Caule; Sergio Sánchez, del de Traumatología y Cirugía Ortopédica, y el propio Escalante, desde el servicio de Hematología, usó por primera vez plaquetas alogénicas isogrupo ABO como una opción terapéutica en la medicina regenerativa y por otro, emplearon el procedimiento de congelación a —80ºC y posterior descongelación para conseguir la liberación de los factores de crecimiento responsables de la cicatrización de las heridas.

Las úlceras crónicas, que afectan al 1% de la población adulta y al 3,6% de las personas mayores de 65 años, se presentan como un problema importante a tratar debido a que son lesiones que provocan pérdida cutánea del epitelio y del tejido conectivo subcutáneo. Su persistencia en el tiempo y su difícil cicatrización, llevaron a este grupo a estudiar y aportar nuevas terapias en la generación de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y desarrollaron un método biológico para obtener de un donante único ese plasma que permite acelerar la cicatrización de heridas crónicas, reporta una mejora en la calidad de vida de los pacientes y reduce el coste económico en el sistema de atención sanitaria.

Pero es que además, el laboratorio de genética está a pleno funcionamiento para buscar soluciones en las cadenas de ADN que conduzcan a solventar enfermedades raras. También inciden en desentrañar el cáncer familiar, que representa el 5% de los tumores, para someter a hijos y padres a pruebas y averiguar qué alteraciones genéticas presentan para actuar de forma preventiva o radicalmente. Un trabajo que se explica con el caso mediático de Angelina Jolie. La madre de esta actriz murió de un tumor de mama agresivo y ella heredó la mutación genética que anticipa que padecería el mismo mal. Optó por extirpar ambas mamas para sobrevivir antes de que se desarrollara.

"Aspiramos a ser centro de referencia de Car-T"

La terapia Car-T es un tratamiento de inmunoterapia que modifica genéticamente las células T del propio paciente para que reconozcan y ataquen a las células cancerosas. Este proceso implica extraerlas, modificarlas en un laboratorio para que porten un receptor especial (Car) que se une a una proteína específica de las células tumorales, y luego reintroducirlas al paciente para que persigan y destruyan el tumor. El Hospital usa esa terapia con éxito para tratar varios cánceres de la sangre y, según indica el responsable de Investigación del complejo asistencial, Fernando Escalante, el Caule aspira a ser centro de referencia en cuanto el ministerio abra las licencias.