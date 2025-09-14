Nueva túnica para el Cautivo de Jesús Sacramentado

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza Cautivo ante Anás de la Sacramental y Penitencial Cofradía de Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad, Amparo de los Leoneses estrenó ayer su túnica. La pieza, con cuidado bordado, ha sido elaborada por el taller de los Hermanos Pablo y Arturo Labanda Urbano, quienes acudirán al evento para realizar una breve exposición sobre el proceso de ejecución de la obra, una túnica única para la talla principal de la cofradía. La presentación de la túnica se celebró con toda la solemnidad en el salón del Pedón del Ayuntamiento de León y se abrió la puerta a todos los leoneses para que conocieran la pieza de la cofradía, fundada en 1993 y que tiene al Cautivo como imagen principal.