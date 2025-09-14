Tensión en San Andrés por el retraso de la nómina y el «lío» del interventor

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La plantilla de San Andrés del Rabanedo ha empezado a tensionarse por el retraso de los 700.000 euros de la nómina de agosto. Es la quinta vez que se dilata el pago de los sueldos a los 300 trabajadores de este municipio del alfoz este mandato, pero ahora existe marejada de fondo por los vaivenes para cubrir la figura clave del interventor municipal. El PP cree que la alcaldesa (UPL) se «empecinó» y no dio marcha atrás en la composición del tribunal para elegir al nuevo interventor tras ser apercibida por la Junta en dos ocasiones: el 16 de mayo, cuando Presidencia le advirtió que no podía estar formado por mayoría de habilitados nacionales porque incumplía la normativa que regula el procedimiento y el 30 de mayo, cuando se le advirtió de nuevo y consta en acta. Por eso preguntará en el pleno por qué la regidora siguió adelante «a sabiendas de que el procedimiento podía ser anulado, como así ha sucedido». Y también cuestionará por qué no se acogió al concurso de méritos convocado por la Junta el pasado mes de julio «que habría facilitado el nombramiento de interventor» para San Andrés.

Los leonesistas defienden que la Junta se «equivocó al contar» los habilitados y así fue en uno de los profesionales de la Diputación, pero que «en realidad es suplente y no cambia que el tribunal no se ajustaba a la ley, lo que obliga a repetir el proceso», indica la resolución. Y en ese cruce de culpas o de desconocer el funcionamiento administrativo, la «indignación» y preocupación entre la plantilla va en aumento, según UGT, que asegura que ya «está valorando tomar medidas».

El sindicato critica que la falta de interventor «genere pérdida de subvenciones y retrasos en programas municipales, lo que afecta directamente a la ciudadanía; que se paralice el pago de ayudas de emergencia social y se boquee la vida administrativa del Ayuntamiento, que impide el correcto funcionamiento de los servicios públicos».

UGT exige al Ayuntamiento y a la Junta que resuelvan «de manera inmediata» esta situación de «caos», garantizando la cobertura estable de la figura de interventor y evitando que los trabajadores y la ciudadanía sigan sufriendo las consecuencias de un conflicto que el sindicato ve como «político-administrativo» que no les corresponde asumir. «La ciudadanía y los trabajadores no pueden seguir pagando las consecuencias de este bloqueo. Exigimos soluciones inmediatas y medidas que garanticen el funcionamiento normal del Ayuntamiento», remarcan.

La tabla de salvación temporal para el pago de las nóminas podría llegar mañana con el regreso del funcionario A1 de la casa que estaba de vacaciones y que se ha venido habilitando unos días para resolver la papeleta de los sueldos mientras la plaza se intenta cubrir.