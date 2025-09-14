David Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de León: «Diez es corresponsable de que el Gobierno tenga marginada a la ciudad»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

David Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, analiza la gestión pasada la mitad de mandato.

—Se presentó como número dos y, apenas días después de constituirse el Ayuntamiento, pasó a ser el portavoz. ¿Qué va a ser David Fernández en las próximas elecciones?

—Yo hace dos años concurrí como número dos del PP al Ayuntamiento de León, porque así lo decidió mi partido y, en el futuro, pues seguirá el mismo proceso. Estaré donde mi partido entienda que mejor puedo servir a los intereses de la ciudad y de la provincia y donde sea más útil. Es una decisión que no solo depende de uno, sino que depende de una direcciones del partido que son las que tienen también que valorar esa cuestión

—¿Cómo evalúa el trabajo de estos dos años de su grupo político?

—Estamos consiguiendo transmitir una idea de seriedad y de rigurosidad. Yo creo que estamos haciendo una oposición sensata, racional. Estamos sacando las vergüenzas del alcalde con cuestiones muy importantes que afectan a la mayoría de los ciudadanos de León. Hablamos de la movilidad, de los principales servicios del Ayuntamiento, como pueden ser la limpieza, como puede ser el mantenimiento de la ciudad, el mantenimiento de las zonas verdes, el mantenimiento de las principales instalaciones municipales, de centros deportivos, de centros educativos, etcétera. Y lo estamos haciendo con seriedad y con rigurosidad, que yo creo que es lo que los leoneses esperan del PP.

—¿No hay una fractura en el grupo?

—No y así se ve. Desde hace mucho tiempo el grupo trabaja con absoluta normalidad y unidad.

—¿Es posible una moción de censura en la que pacte con UPL?

—Los hechos de la UPL hacen que mi respuesta tenga que ser no. Porque cuando un partido político está apoyando las cuestiones más importantes, los planteamientos más importantes de un equipo de gobierno en minoría, está claro que es porque está de acuerdo con ellos Si apruebas, año tras año, los presupuestos de un gobierno que están minoría apoyas esa gestión y eres corresponsable de esa gestión, al menos al 50%. No vale apoyar el presupuesto y luego criticar la gestión. Por lo tanto, al final UPL está funcionando, por hacer una comparativa, como funcionan los partidos satélite del Gobierno a nivel nacional; es un partido satélite del Partido Socialista en el Ayuntamiento hasta el día de hoy; en el día de mañana, pues no lo sabremos.

—Una de las últimas ha sido la zona de bajas emisiones. ¿El PP la recurrirá si la aprueba de manera definitiva el Pleno?

—La zona de bajas emisiones ha sido una absoluta chapuza por parte del alcalde, una chapuza primero y luego una ilegalidad. El alcalde implantó una zona de bajas emisiones primero engañando a los leoneses, porque dijo que las calles solo iba a haber un calmado de tráfico, y al día siguiente, después de las elecciones las cerró. Luego, un ejercicio claro de improvisación, no teniendo claro cuál es su plan para el centro de León, cuando es una cuestión que afecta no solo al centro, sino a toda la ciudad a la movilidad de toda la ciudad. En tercer lugar, lo que ha hecho es un ejercicio de una absoluta falta de diálogo; engaño, improvisación y falta de diálogo. Las consecuencias negativas al final las sufren los leoneses. La vemos todos los días: ralentización del tráfico en la ciudad, un problema inmenso de falta de aparcamiento, que al final lo que supone para los leoneses es que le cuesta mucho más tiempo y mucho más dinero algo tan sencillo, como podía hacer hasta ahora, como aparcar el coche en el centro de su ciudad. Eso es un problema que viven los leoneses todos los días, por culpa de un alcalde que ha actuado de manera improvisada y de manera ilegal.

—¿Irán al juzgado?

—Nosotros entendemos que esa zona de bajas emisiones está viciada desde cero. Porque lo que la jurisprudencia dice, y lo que la ley dice, es que primero tiene que haber una regulación de una norma. Luego ya se tiene que desarrollar las actuaciones para la implantación de esa zona de bajas emisiones. Aquí se ha hecho al revés: primero se hicieron las obras, se hicieron las actuaciones y luego se ha aprobado una normativa ad hoc. Por lo tanto, está viciado de mano. Dependerá lógicamente de las consultas que tengamos que hacer con nuestra asistencia jurídica, pero la idea es esa.

—La alternativa del transporte público pasa por ese contrato unificado con la Junta. ¿Ahí sí cuenta el alcalde con el apoyo del PP porque va de la mano con la Junta?

—El alcalde no ha hablado conmigo del transporte público en ningún momento en estos dos años y tres meses que llevo de portavoz. Eso de que vamos de la mano...

—Va de la mano de su partido en la Junta.

—Hay que poner varias cuestiones encima de la mesa. El transporte urbano es competencia municipal y el transporte metropolitano es competencia de la Junta. Eso no implica que exista un convenio firmado en enero de 2024, entre el Ayuntamiento y la Junta, para explorar la posibilidad de una coordinación entre el transporte urbano y metropolitano. Existe ese convenio para estudiarlo. Pero la realidad es que en el transporte urbano, lo que existe a día de hoy, es un contrato adjudicado en otoño del año pasado, en otoño del 24, para el desarrollo o el diseño del nuevo transporte urbano del Ayuntamiento de León, el municipio de León, que tiene que ser aprobado antes de marzo de 2026. Es decir, la última prórroga del transporte urbano que se hace en base a ese convenio con el parapeto de ese convenio con la Junta, tiene como fecha límite improgramable marzo de 2026.

—Esa sintonía del alcalde se ha dado en otros temas, como la ampliación del Parque Tecnológico. ¿Cree que el alcalde tiene mejor sintonía con la Junta del PP que con el Gobierno del PSOE?

—No se debe confundir churras con merinas. El parque tecnológico es una cosa y es bueno que haya sintonía. Es difícil no tener sintonía como alcalde de León cuando la Junta viene, te dice que va a ampliar el parque tecnológico y que va a asumir todo el coste de esa ampliación, porque León es la única ciudad en la que el Ayuntamiento no pone un duro para la ampliación de ese parque. Es difícil no tener sintonía cuando te hacen un planteamiento tan bueno para la ciudad. Si pones algún apego o algún reparo de esa cuestión, sería hasta negligente y lesivo, sería una administración desleal con la ciudad. Pero cada cosa tiene su afán. Luego está el transporte urbano, donde existe un convenio, cuyo fruto a día de hoy no se sabe.

—Otro ejemplo más: la central de biomasa.

—Vuelvo a insistir. La Junta en estos años está realizando un paquete de inversiones sin precedentes en la ciudad de León. Estamos hablando de inversiones en León y su área de influencia por valor de unos 200 millones de euros. Inversiones muy importantes, como la ampliación del tecnológico, pero está también la ampliación de Villadangos, que no está en el término de León, pero está en su área de influencia y muchísima gente de León trabaja allí. Estamos hablando de promoción de viviendas públicas en La Palomera y en El Ejido. Estamos hablando también del centro de valoración de La Lastra; la nueva estación de autobuses que se inauguró hace poco... Podemos seguir. La construcción del nuevo conservatorio que pasados los avatares que hubo con la empresa contratista, si dios quiere, estará acabado en los próximos meses. Es que es muy complicado que un alcalde de León tenga mala relación con una administración que se está volcando por la ciudad.

—Y la central de biomasa.

—La central de calor es otro de los grandes proyectos de la ciudad. Va a suponer ahorro ambiental en emisiones de CO2, ahorro económico. Estamos hablando de que va a suponer la reducción del coste económico para 28.000 viviendas de la ciudad, aparte de para grandes edificios públicos que consumen grandes cantidades de combustible. El cierre de 500 chimeneas de edificios privados de viviendas y edificios públicos que no tienen ningún control de la emisión, que queman gas, que queman gasoil, algunas incluso queman carbón y que no tienen ningún tipo de filtro; desde luego no tienen los filtros que va a tener esta central de calor, que son los filtros de emisiones de última tecnología. Estamos hablando de una tecnología de unas instalaciones que ya están en marcha en muchas ciudades, por supuesto de Europa, de otras ciudades de nuestro país y también ciudades próximas a nosotros, como por ejemplo Valladolid o Ponferrada. Funcionan bien, no dan ningún problema y producen ese ahorro ambiental, ese ahorro energético y también promueven la economía circular. El combustible que se va a usar en esa central de calor va a ser biomasa extraída, fundamentalmente, de la limpieza de nuestros montes. Por lo tanto, creo que es un proyecto muy positivo que además va a generar empleo: 40 empleos directos una vez que se ponga en marcha y 100 empleos indirectos. Es un proyecto potente para la ciudad de León. Es complicado para un alcalde oponerse a una administración que está desarrollando tantos proyectos y de tanta envergadura en una ciudad. Si lo comparas con la actuación del Gobierno de España en la ciudad, pues claro, las comparaciones son muy evidentes. Todas estas inversiones frente al cero patatero del gobierno de España, cero patatero. ¿Qué culpa tiene el alcalde de que el Gobierno de España tenga marginada a la ciudad de León? Yo creo que es, al menos, corresponsable porque es muy complicado que si tú estás insultando todos los días al Gobierno de España, pues el gobierno de España realice sus actuaciones aquí. Yo creo que el alcalde está faltando a una de sus obligaciones más importantes que es tener una relación institucional adecuada para satisfacer los intereses de León.

—¿Qué le reclama al alcalde con la integración de Feve y la vuelta de los trenes?

—Le pedimos, por un lado, que no engañe a los leoneses y, por otro, que no pacte parches con el Gobierno de Sánchez. Porque eso fue lo que hizo hace justamente un año con el secretario de Estado de Transportes: pactar durante la visita de este último a León que el ferrocarril de vía estrecha no llegara al centro de León y que el tramo de vía entre el apeadero de la Universidad y la Estación de Padre Isla se convirtiera en un corredor verde. Pactaron hasta la puesta en escena y el relato, que es muy propio del PSOE. El Secretario de Estado concede una entrevista, lanza la propuesta, y el alcalde, en lugar de rechazarla frontalmente, la recibe de buen gusto diciendo que los barrios afectados realmente no demandan el tren y también con mensajes de resignación sobre la centralidad de este servicio ferroviario. El problema, o más bien problemón para el alcalde, es que los leoneses no picamos el anzuelo, hubo una gran contestación ciudadana y ahí empezó una carrera del alcalde por enmendarse a sí mismo, que no pareciera lo que realmente fue y blanquearse. Por supuesto, desde el PP, no renunciamos a la centralidad de Feve, y no solo eso. También exigimos la prestación de un servicio digno y la repercusión en la ciudad de las plusvalías que se van a generar para Adif por la venta de los solares destinados a uso residencial, que se estiman en unos 25 millones.

—¿Cómo ve la segunda fase de San Marcos?

—El papel del señor Diez en el desarrollo de la segunda fase de San Marcos ha sido, primero, irrelevante, y después, indolente, conformista y cómplice. Esta segunda fase estaba proyectada en tiempos de Rajoy para 130 habitaciones. Luego, en una foto de principios de este año, el alcalde y la presidenta de Paradores, decían que 100 y, poco después, el Ministro vino aquí a decir que 50. Y el alcalde allí, sonriendo, encantado de la vida. Luego va de reivindicativo. Lamentablemente para León, este es un comportamiento y una situación que se extiende al resto de proyectos que tiene pendientes el Gobierno de Sánchez en León.

—¿Qué propone el PP para la limpieza de la ciudad?

—La limpieza, junto con la falta de aparcamiento, se ha convertido en el gran problema de la ciudad. Proponemos las soluciones que establece la auditoría, que es una enmienda a la totalidad de la gestión del señor Diez y es el reflejo de la suciedad, mugre ya en algunos casos. Algunas soluciones: primero, tener un gerente y un jefe de servicio. No se puede tener un servicio de 15 millones de presupuesto y que emplea a casi 200 personas sin estos dos cargos relevantes. Segundo, tener un parque móvil acorde a las necesidades. Tercero, organizar al personal. Y una cuarta, evitar el despilfarro y el descontrol en los aprovisionamientos con un control informático y exhaustivo que evite, por ejemplo, lo que ha pasado hace unos meses, que se pierdan 40.000 euros en gasoil en las instalaciones centrales del servicio y nadie sepa qué ha pasado.

—¿Qué opina de la polémica de la tasa de tratamiento de basura de 2024?

—La mala gestión del alcalde ha costado varios cientos de miles de euros a los leoneses, como por ejemplo con su negligente actuación con la gestión del aparcamiento subterráneo de San Marcelo. Y parece ser que la tasa de tratamiento de basuras de 2024 va camino de elevar esta cifra a varios millones de euros. Ello se suma, además, a su tendencia constante de subir los impuestos a la gente. Solo en estos dos últimos años, el alcalde ha subido el agua un 20% y la basura un 26% en lo que ya se conoce como el basurazo de Diez y que estos días está llegando a los domicilios de los leoneses causando un gran impacto en la sociedad leonesa. Con José Antonio Diez tenemos los impuestos más altos de siempre pero peores servicios que nunca.

—¿Las elecciones autonómicas serán un test político para las municipales?

—Cada elección tiene sus variables, sus matices y sus circunstancias. Como partido estamos enfocados en sacar el mejor resultado posible a nivel municipal y a nivel provincial, porque entendemos que que el gobierno del presidente Mañueco, como he mencionado anteriormente, todos esos proyectos que se están desarrollando en León son lo mejor para nuestra ciudad y así lo vamos a defender.

—¿Cree que Suárez-Quiñones es el mejor cabeza de lista por León?

—A mí el consejero Quiñones me parece un gran trabajador, una persona extremadamente válida, que tiene una capacidad de trabajo brutal, y es una persona diligente y razonable. Yo creo que ha ayudado en sus años de consejero mucho a esta ciudad y a esta provincia. La mayoría de los grandes proyectos que se están desarrollando en esta ciudad y en esta provincia llevan su firma. Creo que eso hay que ponerlo en valor y hay que decirlo porque es la realidad. Sobre las candidaturas, no me corresponde a mí decirlo.

—Con ese cartel, ¿podría ser también un buen candidato al Ayuntamiento de León?

—Bueno, pero es que vuelvo a insistir, es una decisión que tiene que decidir la dirección.

—¿Pero podría ser un buen candidato al Ayuntamiento de León?

—Cualquier persona puede ser candidato al Ayuntamiento de León del PP. Por poder...

—La pregunta es si podría ser un él buen candidato.

—Cualquier persona con un bagaje, con un determinado perfil, claro que puede ser, por qué no.