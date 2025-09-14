Diario de León

Procesión de la Exaltación de la Cruz, en fotos

Toma de posesión de Miguel Urdiales como abad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

 DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La procesión de la Exaltación de la Cruz en León, organizada por la Parroquia de San Martín y varias cofradías penitenciales, se ha celebrado hoy a las 12.00 horas. La cita arrancó con una misa en la iglesia de San Martín, que dio paso a la procesión por las calles más céntricas de León junto con la Agrupación Musical de Angustias y Soledad. El acto finalizó con la adoración del Lignum Crucis en la misma parroquia.

La cita estaba organizada por la parroquia de San Martín y la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Vera Cruz, entre otras cofradías de la capital leonesa. La procesión conmemoró la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz y se portaron pasos como el Cristo de la Agonía y el propio Lignum Crucis de la cofradía de Minerva y Vera Cruz.

Algunas de las calles que recorrieron la procesión fueron Zapaterías, Fernández Cadórniga, Herreros, Escurial, la cuesta de las Carbajalas, Santa Cruz y la plaza Mayor, para llegar de nuevo a la iglesia de San Martín y comenzar con la adoración del Lignum Crucis.

Toma de posesión de Miguel Urdiales como abad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

 DL

 

tracking