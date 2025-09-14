Procesión de la Exaltación de la Cruz, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La procesión de la Exaltación de la Cruz en León, organizada por la Parroquia de San Martín y varias cofradías penitenciales, se ha celebrado hoy a las 12.00 horas. La cita arrancó con una misa en la iglesia de San Martín, que dio paso a la procesión por las calles más céntricas de León junto con la Agrupación Musical de Angustias y Soledad. El acto finalizó con la adoración del Lignum Crucis en la misma parroquia.

La cita estaba organizada por la parroquia de San Martín y la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Vera Cruz, entre otras cofradías de la capital leonesa. La procesión conmemoró la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz y se portaron pasos como el Cristo de la Agonía y el propio Lignum Crucis de la cofradía de Minerva y Vera Cruz.

Algunas de las calles que recorrieron la procesión fueron Zapaterías, Fernández Cadórniga, Herreros, Escurial, la cuesta de las Carbajalas, Santa Cruz y la plaza Mayor, para llegar de nuevo a la iglesia de San Martín y comenzar con la adoración del Lignum Crucis.