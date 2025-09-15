El Biobanco: la caja fuerte para el futuro de la fauna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diez años han pasado desde que la Universidad de León pusiera en marcha lo que en aquel momento se trataba de una instalación única, tanto a nivel nacional como autonómico, para el almacenamiento seguro de muestras biológicas, principalmente de las áreas de biomedicina y reproducción. Se trata del Biobanco, definido por su director, Paulino de Paz, como «una instalación compuesta por un contenedor de nitrógeno cuyo objetivo es almacenar biomateriales, es decir, materiales biológicos de interés para la investigación y otros fines, como la reproducción animal, que es la especialización de la Universidad de León junto con la biomedicina».

Aunque diez años después de su creación «ya no es una instalación singular», sino que «ya hay instalaciones de distintos tamaños y con distintos niveles de seguridad y de complejidad en cada universidad para sus propios investigadores e incluso en las clínicas veterinarias», De Paz echa la vista al año 2014 para recordar que, en aquel entonces, existían «una serie de grupos trabajaban esencialmente en la biomedicina y la reproducción animal y que se tenían que arreglar la vida como podían, porque a veces se rompía un poco la línea de seguridad y se perdían materiales». Su ocupación actual es del 40%, según informa Ical.

Ante la necesidad de «asegurar que todo lo que se almacenara» en un momento en el que uno de los grupos de investigación estaba creando un biobanco de especies silvestres, como oso pardo, corzo, rebeco y «se empezara a unos volúmenes importantes», se decidió «tener ya autonomía para ese almacenamiento y poder tener asegurado el el control de calidad del material».

Una cuestión «crucial» para el Biobanco, según De Paz, es «la seguridad», lo que se garantiza mediante dos niveles distintos. El primero de ellos en los accesos, mediante una doble puerta hasta el sistema de almacenamiento, al que además solamente accede el personal del servicio de microscopia, que «es quien tiene, por parte del vicerrector de Investigación, la tutela y el control del Biobanco». El segundo nivel pasa por «asegurar que los niveles de nitrógeno estén siempre en el punto perfecto». El Biobanco cuenta con tanques conectados a un depósito de 2000 litros de nitrógeno, que está telecontrolado por la empresa que suministra el nitrógeno, lo que ofrece «una seguridad total». Además, el tamaño de esos contenedores permite tener una autonomía de entre dos o tres semanas, aunque ahora preocupa el precio que está alcanzando el nitrógeno.

El Biobanco se conforma a día de hoy como una «herramienta auxiliar», aunque también «imprescindible», ya que «es el encargado de guardar los materiales». Esto ha permitido dar soporte a diferentes proyectos e investigaciones a lo largo de sus diez años de vida, entre los que Paulino de Paz destaca la creación por parte del grupo de investigación Itra-ULE de un biobanco de germoplasma de oso pardo mediante «un proceso continuo de recogida de muestras y una reserva genética».

En estos momentos está en marcha un proyecto para crear un banco de peces, al tiempo que existen reservas de semen de mamíferos silvestres para la mejora genética de las especies, aunque también se tiene de animales domésticos, como ganado y ovino y vacuno, y de perros campeones de concursos «para hacer inseminaciones ordenadas».