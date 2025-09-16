Atropellan a un hombre en Alcalde Miguel Castaño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 51 años de edad resultó herido en la madrugada del lunes tras ser atropellado por un turismo en la avenida Alcalde Miguel Castaño de la ciudad de León, a la altura del restaurante de comida rápida KFC, al final de la avenida.

El suceso se produjo a las 6.50 horas, cuando la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada de alerta en la se avisaba del suceso. El primer paso fue dar aviso a la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar de los hechos.

Cuando los sanitarios y los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se personaron en el lugar, el personal sanitario atendió al herido, un hombre de 51 años, que posteriormente fue trasladado en la UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León, donde se continuó con la asistencia al herido.