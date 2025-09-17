El «ocaso» del Monte San Isidro, de verde a gris

Del verde al gris. El magnífico parque municipal del Monte San Isidro, situado en el límite de León y Carbajal, que en otro tiempo extendía un manto aceitunado en gran parte de sus 22 hectáreas, vive su «ocaso», según denuncian los usuarios. Su antiguo bar-cafetería lleva varios años cerrado, los juegos para niños flotan sobre hojarasca, la zona escultórica ya no se rodea de hierba y las mesas y el entorno de los bancos del merendero parecen un erial.

«Está más que seco, requeteseco», afirman dolidos, ya que este parque dispone de pozo propio y depósito más arriba, en el monte. Y no sólo, algunas zonas están acotadas con cinta de plástico rojo y blanco por deterioro. «Siempre se regó y la zona situada a la entrada estaba muy verde, pero ahora los árboles que no son robles se están muriendo», indican, en referencia a los perales cercanos a los servicios públicos y los avellanos.

El mobiliario no se repone.RAMIRO

«Es una vergüenza que este pulmón verde se encuentre en estas condiciones y acuse una falta tan importante de mantenimiento», remarcan. De hecho, aseguran que el antiguo verdor ha dado paso a «una polvareda». La gestión de este espacio compete a la Diputación provincial. Dispone de bolera y petanca y un circuito deportivo completo de 1,5 kilómetros con doce aparatos de gimnasia ahora sobre un secarral.

El Monte es heredero de la antigua Granja de San Isidro, una finca agrícola de formación destinada en el siglo XIX a modernizar la agricultura local. Lo que comenzó como un bosque de finca y parcelas experimentales evolucionó y el siglo pasado se convirtió en un monte público, que se acondicionó con senderos, bancos y puntos de agua para el disfrute de la ciudadanía. La Diputación adquirió la zona en los años cuarenta con fines sociales y la Junta declaró 87 hectárea como Zona Natural de Esparcimiento en 2013.