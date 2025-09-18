Los pendones viajarán a todas las Casas de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La tradición de los pendones llegará a las casas de León para darse a conocer fuera de la provincia. Así informó ayer el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, en un acto de homenaje a estos centros sociales y culturales de las que existen siete en España. Por iniciativa del ILC, la institución provincial quiso poner en valor el trabajo de estas entidades «alguna casi centenarias, que primero acogieron a aquellos leoneses que partiendo de su tierra, pero después se convirtieron en una extensión de la provincia». «Son embajadas por todo el territorio nacional", añadió Courel.