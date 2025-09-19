La IA recrudece los mensajes del ciberacoso entre los estudiantes

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El acoso escolar crece en España. El 12,3% de los estudiantes encuestados por las fundaciones Anar y Mutua Madrileña afirma que lo han presenciado o sufrido en alguna de sus modalidades. La que más se extiende es el ciberbullying, que «se ha multiplicado por dos", asegura Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación Anar. «Es preocupante, porque es insidioso y persigue a la víctima en cualquier rincón de su vida». Además el acoso puede durar más de un año, en el 15,8% de los casos, meses en el 33% y semanas en la mitad de estas agresiones. En este tipo de acoso entre menores irrumpe la nueva tecnología de la inteligencia artificial (IA), con una capacidad para hacer «un daño enormemente lesivo", dice Ballesteros. En los casos registrados por el estudio con más de 8.700 menores y 355 profesores, el 54% consistía en vídeos falsos con imágenes o tramos de voz de la víctima, seguido por la suplantación de identidad y memes. Las plataformas por las que más corre el ciberbullying: Whastapp, Instagram, Tik Tok y videojuegos. La causa del auge de este fenómeno, sobre todo entre estudiantes de 11 y 12 años, está en que «se ha entregado un móvil a un niño cuando tiene 9 años y, tiempo después, el control parental se relaja", prosigue Ballesteros. Los resultados del estudio arrojan que una víctima tarda 13 meses en contar lo que está sucediendo y un 75% es sometido a diario. Hay cada vez más violencia física, como golpes o patadas, que creció 8% con respecto a los datos del año anterior y también aumenta el número de alumnos que dicen que los compañeros no hacen nada para ayudar al acosado (el 47%).