Muere una estudiante de la Universidad de León en un trágico atropello en Nápoles, donde estaba de Erasmus

Una joven de 20 años, natural de Ponferrada y estudiante del Grado en Turismo de la Universidad de León, falleció en la madrugada de este viernes tras sufrir un atropello en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+.

El Consulado español en Nápoles fue el encargado de comunicar el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La Universidad de León trasladó su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ofreció todo su apoyo y colaboración “en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable”, a la par que comparte su “dolor y conmoción”.

“La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto”, señalaron fuentes de la institución académica.