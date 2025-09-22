Los 3.000 coles que crean el futuro con 3D leonés

Alumnos preparados para los desafíos del siglo XXI. No sólo formados en las imprescindibles y cada vez más exigentes competencias digitales, sino animados en la creatividad, la imaginación, la iniciativa,... Familiarizados desde la parte más práctica con herramientas que son ya parte de su realidad y avanzarán con ellos en las profesiones de su presente, y también de su futuro; y sobre todo capacitados para absorber todo cuanto a una velocidad cada vez más vertiginosa aparece en el escenario tecnológico. Usuarios desde los primeros niveles de su educación, y expertos en los aprendizajes más exigentes de los niveles de Formación Profesional y universitarios más demandados.

La incorporación de las herramientas de impresión en tres dimensiones se ha extendido en los últimos años no sólo en los grados de formación más avanzados, sino desde los primeros niveles de la enseñanza. Pocos trabajos (y aficiones) del futuro inmediato escaparán de la necesidad de utilizar esta tecnología. Por eso su presencia es cada vez más frecuente en todos los niveles de la enseñanza, y la inversión en maquinaria de 3D es una de las prioridades de las políticas educativas de todas las autonomías.

Y en este ámbito lleva ventaja la empresa León 3D, pionera desde su creación en 2013 del engranaje de aquellas primeras máquinas impresoras y volcada desde apenas dos años después en llevar la capacitación en esta tecnología a los colegios.

De hecho, hoy sus máquinas y sus protocolos están presentes en más de 3.000 centros educativos de toda España, con impresoras de última generación que se mejoran constantemente. Y no sólo eso, porque entre las preocupaciones de la compañía ha estado desde el primer momento la formación del profesorado, de forma que sean los mejores embajadores a la hora de introducir a los alumnos en el conocimiento y manejo de estas herramientas.

«Hemos dedicado mucho tiempo a desarrollar material de apoyo pedagógico especial para el profesorado, y ahora ya cuentan con manuales, guías didácticas, propuestas de actividades curriculares,... Todo lo que necesitan los docentes para incorporar la impresión 3D de manera sencilla y adaptada a sus asignaturas», explica Jesús Fernández, director general de León 3D. Un empeño que han llevado a cabo a iniciativa propia, porque la implicación con los colegios, institutos y centros de FP, además de las universidades, forma parte de su inquietud desde el primer momento.

Cada vez son más los centros que incorporan esta disciplina, y la compañía leonesa es la elegida para dotarla tecnológicamente en miles de casos. Lo fueron 400 colegios de Madrid desde 2015, y lo son desde este curso los 200 centros educativos públicos de Asturias, que se suman a esta propuesta didáctica. «España es uno de los países donde hay más impresoras 3D, y creo es el primero del mundo en instalar estas impresoras en los centros educativos de regiones enteras. Y esto, sin duda, transformará nuestro panorama educativo en los próximos años». Las máquinas de grabado y de corte láser serán el próximo paso.