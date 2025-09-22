Estos son los bares de León que participarán en este San Froilán 2025 en la ruta de la morcilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya están confirmados los establecimientos que competirán en la V Ruta de la Morcilla – San Froilán 2025, que se celebrará del 26 de septiembre al 13 de octubre, coincidiendo con las tradicionales fiestas de San Froilán. Este evento gastronómico organizado por la asociación de hostelería de León en colaboración con el ayuntamiento de León, se ha convertido en una cita imprescindible para leoneses y visitantes y en el escaparate perfecto para mostrar la creatividad y la calidad de las tapas de la ciudad.

Los locales participantes en esta quinta edición son:

• Bar Altar: Lasaña de manzana y morcilla

• Bar Sevilla: Brownie de morcilla

• Delirios Y Tapas: “Otro revuelto de morcilla”

• Bar Restaurante El Calecho: Hot Dog de San Froilán

• Ferecor El Bar: Vegacervera

• Goji: Gyoza de morcilla con espuma del Pacífico

• Leña Al Mono: La Morcilleta

• Los Álamos: Chipirón frito con airbag de cerdo relleno de morcilla con mayonesa de pimientos.

• Macondo: Croissant roll de morcilla, manzana reineta confitada y avellanas.

• Marcela Brasas Y Vino: Nido Cazurro

• Pico Pico: Fusión Morvega

• Póker: Tosta de huevo con morcilla y piquillo

• Restaurante Lumbre: Café de morcilla y foie

• Restaurante Mamá Tere: Croqueta tradición.

Durante las dos semanas de la ruta, estos bares y restaurantes ofrecerán sus tapas de morcilla a un precio único de 3 euros. Los clientes podrán recorrer los diferentes locales, degustar las propuestas y votar sus favoritas mediante las cartillas de participación, que deberán estar selladas en al menos 5 locales para que el voto sea válido.

La Ruta de la Morcilla premia dos categorías: Mejor Morcilla Tradicional y Mejor Morcilla Innovación, cuyos ganadores recibirán experiencias gastronómicas, noche de hotel, reconocimientos y una camiseta de la primera equipación del Ademar.

Además, entre los participantes en la votación se sortearán distintos premios (Un abono doble al ademar, una cesta de productos de Cárnicas Riaño, una cesta del Contenedor de quesos, Botes de morcilla de Entrepeñas, productos de la Huerta de Fresno, vinos de la bodega Vile La Finca y un fin de semana en la Casa rural Jamín)

Desde la Asociación de Hostelería y Turismo de León se muestran “muy satisfechos de contar en esta edición con establecimientos de tan alto nivel, que elevan todavía más la calidad de la oferta gastronómica de la ciudad. La V Ruta de la Morcilla es ya un referente de creatividad y buen hacer, y cada año sube el listón de las tapas que se presentan”, destacan desde la organización.

Con esta nueva edición, León vuelve a convertir la morcilla en protagonista de sus fiestas grandes, reforzando su tradición y la excelencia de sus cocineros.