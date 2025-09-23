La Guardia Civil desmantela una finca con 50 plantas de marihuana escondidas en un pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Armunia (León), han detenido a un varón tras descubrir una plantación ilegal de cannabis, actualmente en estado de floración.

Realizadas gestiones para localizar al responsable de esta plantación, el pasado viernes, día 19 de septiembre, detuvieron a la persona que se encargaba de su atención y mantenimiento, un vecino de Villanueva del Carnero (León) como presunto autor de un delito contra la Salud Pública (cultivo o elaboración de marihuana)

La parcela se encontraba en un lugar de difícil acceso a pie y oculta tras diversa vegetación para dificultar su ubicación, contando para ello con una meticulosa limpieza de la maleza, valla perimetral y un cuidado exhaustivo del terreno, así como riego de agua extraída de un pozo cercano.

Una vez que los investigadores reunieron las pruebas e indicios suficientes para relacionar al ahora detenido con la plantación, se procedió - previa autorización de la autoridad judicial – al decomiso de 50 plantas de marihuana de unos 2 metros de altura y unos 70 kg de peso en bruto y de todos los utensilios utilizados para su cultivo.

El detenido, diligencias y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.