La Escuela de Ingeniería Agraria de la ULE acoge una jornada técnica sobre el abastecimiento de agua

Este viernes 26 de septiembre de 2025, la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León celebrará en su salón de actos la jornada técnica titulada ‘La distribución de agua’, un encuentro especializado que reunirá a expertos del sector para analizar los retos y avances en el abastecimiento y gestión de este recurso esencial que estará abierto al público general.

El programa arrancará a las 12:00 con la ponencia ‘Abastecimiento de agua en la ciudad de León’, a cargo de Jesús Berjón Encina, director técnico de la Sociedad Mixta Aguas de León S.L.

A las 12:35, Luz Stella Medina Santamaría, jefa de producto de tuberías y accesorios en Saint-Gobain PAM España, ofrecerá la charla ‘Tuberías de fundición dúctil PAM IRRIGAL: ¡Dos décadas de excelencia!’, en la que repasará la experiencia y fiabilidad de estas soluciones para infraestructuras hidráulicas.

Finalmente, a las 13:10 intervendrá Lino Rivero García, director territorial de Asturias y Cantabria en Tresca Ingeniería S.A., con la ponencia ‘Ejecución de grandes infraestructuras de riego’, en la que abordará proyectos de gran envergadura vinculados a la modernización de regadíos.

La jornada se enmarca dentro del compromiso de la Universidad de León y de los agentes colaboradores por fomentar el conocimiento técnico, la innovación y la sostenibilidad en el uso y distribución del agua, un recurso estratégico para el desarrollo urbano, agrícola e industrial.