Los bonos al consumo de casi 9.000 leoneses dejan 1,2 M€ en las tiendas

Los bonos al consumo tentaron a 8.731 leoneses en esta séptima edición que finaliza el día 30 impulsada por la Cámara de Comercio de León con un presupuesto de 300.000 euros que aportan el Ayuntamiento de León y la Junta, y que puso 1,2 M€ en el mercado. Así lo señaló ayer el presidente de la Cámara, Javier Vega, quien calificó la última campaña de bonos al consumo como «exitosa» y aprovechó la ocasión para solicitar a las administraciones fondos para celebrar una nueva, ya que «facilita la vida al ciudadano y ayuda mucho al comercio».

Vega recordó que cada ciudadano podía adquirir hasta 150 euros en bonos con un 25% de descuento, en las modalidades de cinco, 20 o 50 euros, que además son compatibles con descuentos y rebajas, que pueden utilizar en los comercios y establecimientos adheridos, con un límite de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente. Esos casi 9.000 leoneses gastaron sus bonos principalmente en tiendas de ropa, hogar y librería y papelería, lo que demuestra «su utilidad en la vuelta al cole». A estas áreas le siguen las de bolsos, óptica y complementos, el calzado, con un 10%; deporte, alimentación, hostelería, tecnología, droguería y perfumería, juguetes, con un 1,16%; y floristería, ferretería o mascotas, con 0,08%.