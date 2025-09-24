Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de León: el TSJ anula la tasa de basura de 2025

Con los recibos ya comenzados a girar por sede electrónica y a la espera de notificación con acuse de recibo en los próximos días en los domicilios, el Ayuntamiento de León se encuentra ahora con la nulidad de pleno derecho de la nueva tasa de basura, como acaba de sentenciar la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No se ajusta a derecho, como resuelven los magistrados, que invalidan la ordenanza fiscal con la que el equipo de gobierno de José Antonio Diez esperaba recaudar 11.685.014,01 euros durante este 2025.

Aunque cabe recurso de casación ante el Supremo, la sentencia condiciona por completo la liquidación de la tasa que, desde este año 2025, aúna en un mismo recibo las dos anteriores que, por un lado, se cobraban por la recogida de residuos, y por otro por la transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos y asimilables a domésticos.

El Ayuntamiento de León debe decidir si sigue adelante con el cobro apoyado en esta ordenanza fiscal y se arriesga a tener que devolver más adelante los 11,6 millones a los contribuyentes o, por contra, acata su anulación y plantea una nueva liquidación de los recibos con cargo a la de 2024. Cabría porque hacerlo, como recoge la disposición adicional de la normativa, en “caso de anulabilidad o nulidad de pleno derecho s recobrará automáticamente la vigencia

Mientras, se le acumulan además los recursos contra el tributo de Gersul del año pasado que pretende liquidar ahora, pese a que derogó la ordenanza el pasado 31 de diciembre.

El fallo estima el recurso interpuesto por Escuelas Católicas de Castilla y León, en el que se advertía que la tramitación había sido irregular y no se cumplieron los plazos de exposición pública. Los magistrados resuelven que el Ayuntamiento de León aprobó el acuerdo de imposición de la nueva tasa y la ordenanza fiscal que la desarrolla dentro de un mismo acto. No puede hacerse, resuelve el TSJ, que se remite a la doctrina del Supremo para recordar que deben recogerse en acuerdos diferenciados.

La sentencia, en contra del criterio de los servicios jurídicos municipales, incide además en que no se cumplieron los plazos de publicación necesarios. Los 30 días hábiles requeridos por ley no se guardaron, lo que abunda en la nulidad de pleno derecho, como recalca el TSJ.

El pronunciamiento del Alto Tribunal acumula un nuevo revés en el listado de varapalos judiciales del Ayuntamiento de León. En esta ocasión, la nulidad de pleno derecho de la ordenanza fiscal afecta a los recibos que debían pagar los vecinos.

La normativa, que fija la cuota en función de los metros cuadrados, determina que este año la suma de los datos anteriores tributos de basura reduzcan la factura para las 30.672 viviendas de menos de 100 metros cuadrados, que pagarán 62,53 euros. En el lado opuesto, sube para las otras 48.037, que abonarán 103,19 euros las de entre 100 y 200 metros; 189,46 euros las de 200 a 500 metros; 501,41 euros las de 500 a 1.000; 1.268,56 las de 1.00 a 2.500; y 2.574,11 euros las de más de 2.500 metros cuadrado. Con la misma vara de medir, para los comercios la horquilla va desde los 60,67 euros de los más pequeños a los 13.249,68 euros de las mayores. Para las oficinas, el arco se abre de 37,47 y llega hasta los 7.358,27 euros.