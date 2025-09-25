Villaquilambre lleva a sus colegios el proyecto de la Basuraleza

Villaquilambre retoma el proyecto «Basuraleza» para luchar contra los residuos y concienciar a los vecinos sobre este problema. Este mes de septiembre, y bajo el título «Aula Libera» los alumnos de los cursos de tercero, cuarto y quinto de Educación Primaria de los tres colegios públicos del municipio, mediante juegos, toman conciencia de las consecuencias de la basuraleza en su entorno más próximo y participan en una sesión de recogida junto a los centros escolares, con información a los padres.