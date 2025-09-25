Algasa, siempre a la última y creciendo

Las oficinas de Algasa se sitúan en Trobajo del Camino, en la calle Gran Capitán.dl

Desde sus inicios en el mercado de las instalaciones de calefacción a gas natural, en los años 90, la empresa Algasa (Astur Leonesa De Gas S.A.) se ha sabido adaptar progresivamente a los cambios y a las circunstancias de cada nueva etapa como un camaleón para sumarse y ofrecer energías renovables, liderar la prevención de riesgos y la formación de nuevos profesionales, además de apostar por la conciliación laboral y la protección de datos e incorporar la gestión telemática en su día a día.

Avances tecnológicos que han convertido la inversión inicial en un plus de valor, tanto para los servicios que prestamos actualmente en la provincia de León, como próximamente en los que dispensaremos en la vecina provincia de Zamora.

Instalaciones Algasa abre mercado de la mano de la principal petrolera de Francia, Total Energies (para la provisión de gas natural, petróleo, electricidad, renovables, biocombustibles y gases verdes, a nivel global), ya que figura como empresa colaboradora en servicios de Mantenimiento de instalaciones eléctricas y de gas natural.

Además, fidelizamos a nuestros clientes con reparaciones de fontanería, puntos de recarga para vehículos eléctricos, reformas de baños y cocinas, asesoramiento energético… siempre en busca de las mejores ofertas y soluciones que existen en el mercado, pero adaptadas para cada tipo de usuario y necesidad.

Digitalización

La digitalización lo está transformando todo: cómo producimos, gestionamos, comunicamos o trabajamos en remoto y presencialmente.

Hay que adaptarse a los cambios y evolucionar. Pero a veces se nos olvida que, junto a las oportunidades, vienen también nuevos retos para los que es preciso estar preparados de la mejor forma y a la última. Competir para ofrecer más a un usuario exigente e informado, que demanda eficiencia e inmediatez, a la par que un servicio de calidad y al mejor precio.

Confianza y experiencia

La confianza que los leoneses han depositado en todos y cada uno de los profesionales que trabajan en Instalaciones Algasa, a lo largo de estas cuatro décadas, avala la trayectoria de nuestra Organización, que tiene por lema: «La mejor Compañía, la de nuestros fieles clientes».

El gas desempeña un rol fundamental como energía de respaldo al desarrollo de las renovables, como la energía solar, por eso Algasa inició una apertura en su actividad para abordar instalaciones para el autoconsumo, la fotovoltaica así como puntos de recarga para vehículos eléctricos, especialmente en los domicilios.

Las oficinas de Algasa están en Trobajo del Camino, en el número 8 de la calle Gran Capitán. Los interesados en conocer más detalles de los servicios y ventajas que ofrece Algasa, pueden consultar su completa página web www.algasa.net o bien llamar al número de teléfono 987 840 050.

Un valor seguro desde 1991

Algasa inició su actividad hace 34 años y desde entonces no ha dejado de crecer ni de caminar un paso por delante para satisfacer las necesidades de sus clientes. Una máxima que les ha llevado a ser líderes en el sector. Dispone de personal técnico altamente cualificado, atención personalizada y buenas facilidades para la financiación.