La 45º edición de la Feria de la Cerámica de León reúne a 20 artesanos por San Froilán

La Feria de la Cerámica y Alfarería, que celebra su 45º edición, es todo un clásico en las Fiestas de San Froilán. En esta ocasión una veintena de artesanos se dan cita en León desde este jueves 25 de septiembre hasta el día 29. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha sido en el encargado de inaugurar la Feria y visitar los puestos junto a sus organizadores y a la concejala de Fiestas, Camino Orejas.

Organizada por la Asociación Profesional de la Cerámica en colaboración con el Ayuntamiento de León, reúne a artesanos procedentes de diferentes lugares de España: León, Portugal, Madrid, Salamanca, Ávila, Valladolid, Palencia, Burgos, Vigo, Málaga y Zamora. Los puestos se ubican en la calle Ruiz de Salazar.

En la Feria hay lugar para piezas de alfarería tradicional y también para otras de cerámica más actual y contemporánea. Todos los profesionales que participan en ella tienen una amplia trayectoria en el mundo de la artesanía.

Participantes

• Zonacerámica, Orzonaga, León.

• Carla Dias, Portuagal

• Alfarería Esteban, Santa Elena de JAMÚS, León

• Cerámica Caolín, Madrid

• Rocío Aguado, Palencia

• Lola Velasco, Segovia

• Iñigo Dueñas, Alba de Tormes, Salamanca

• Mercedes Vergara, Ávila

• Mónica Crespo, Burgos

• Libertad Pertierra, Logroño

• Victoria París, Palencia

• Alfarería Miguel San Juan, Jiménez de Jamúz, León

• Alfarería MIGONLI, La Bañeza, León

• Mercedes Alonso, Pereruela, Zamora

• Cecile Brillet, Málaga

• Juan Rodriguez, Vigo

• Isabel Robledo, Salamanca

• Krea, Valladolid

• Alicia Santiago, Valladolid

• Alfarería Domingues, Portugal