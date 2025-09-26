Hernán Cortés: «La inflación en este momento es el dato a seguir»

Conservar los dólares, mantener el oro como refugio, invertir en renta fija gubernamental y tentar las oportunidades de compra de la variable si la inflación americana llega al 4% son varias de la recomendaciones de Hernán Cortés, codirector de Inversiones de Olea Gestión de Activos SGIIC, que efectuó en el Club de Prensa de Diario de León, con Andbank y El Inversor Inquieto.

Olea es una gestora radicada en Madrid de un tamaño «razonablemente grande» si se compara con otras nacionales. Eligieron ese nombre, olivo en latín, porque «creíamos que era un árbol que nos representa muy bien, muy español y mediterráneo, pequeño pero recio y capaz de dar fruto en condiciones extremas. Es lo que tratamos de dar, fruto a nuestros inversores incluso en las condiciones más duras del mercado y difíciles desde el punto de vista económico en una burbuja, una recesión..».

La consistencia es su estilo de gestión diferenciador para conseguir rentabilidades por encima de la media en condiciones de mercado complicadas en tres, cinco, diez años. «Intentamos dulcificar en un horizonte de medio y largo plazo. Nuestro objetivo es dar una rentabilidad media del 5% o superior y estamos muy orgullosos de haberlo conseguido, este año estamos en más del seis. Desde hace 21 años damos una rentabilidad del 5,6», explicó. Cortés cree que la clave del éxito es invertir a medio y largo plazo, «no somos cortoplacistas porque mediatiza mucho las decisiones». Otra ventaja competitiva frente a una gestora grande es la rapidez para reaccionar ante un acontecimiento. «Nuestro comité gestor es de dos, Rafa Peña y yo, hablamos y en una hora, decidimos. Si el evento que ha salido justifica un cambio en la inversión, se toma. En las grandes, entre que convocan a su comité, es viernes, fin de semana... llegan tres días tarde». Defiende que en Olea existe «mucha flexibilidad para cambiar las posiciones del fondo».

Respecto a los riesgos geopolíticos, opina que en los últimos 15-20 años se han acabado solucionando, de modo que esperando un tiempo prudencial se solventan. «El conflicto en sí mismo afecta poco. El tema de hamás como no había petróleo nadie miró. El de Ucrania disparó los precios porque había un suministro de materia vital por el medio. Pero cuando se solucionó el suministro los mercados siguieron su camino».

Sugiere no vender en los momentos de estrés, esperar. Incluso con el covid, «algo que no había pasado nunca, el mercado cayó a plomo, pero se recuperó con la tecnología y el anuncio de las vacunas». Para Hernán Cortés, la batalla contra la inflación es «un logro de los bancos centrales. Estamos en inflaciones del 2 y 3% en Europa y EE UU frente al 8 y 9 que estuvo. La inflación en este momento es el dato a seguir. En la medida que los bancos centrales sigan bajando los tipos, los bonos a medio y largo subirán de precio porque caerán las rentabilidades». El riesgo al que asigna algo de probabilidad de aquí a diciembre es el repunte de la inflación «que no hemos visto en estos primeros meses de aranceles y no es descartable que aparezca». Si el mercado se asusta un poco «y si sube la inflación al 4 se asustará, hay oportunidad». En divisas, ve poca alternativa al dólar y respecto al oro cree una «lástima no haber tenido más» La cartera de Olea se nutre con un 20% de inversión en bolsa (la han rebajado un 20%) porque «aunque no vemos un desastre a la vista, pensamos que podría haber oportunidad de compra más atractiva en 4, 5 meses». El activo más atractivo ahora es la renta fija de gobiernos. Poseen de Alemania, Reino Unido y EE UU, algo de renta privada fija (25%), oro (3 y pico%) y en cash esperando algún ajuste 7,8%.